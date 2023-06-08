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"Подраспухла": певица Валерия расправила щеки

Алена Кюпели
8 июня 2023, 05:00
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Певица Валерия не раз призывала убивать мирных украинцев.
Певица Валерия поднабрала веса
Певица Валерия поднабрала веса / Instagram/valeriya

Несмотря на скандалы с утечкой телефонных разговоров своего мужа Пригожина, российская певица Валерия не выглядит изможденной от стресса. Скорее даже наоборот.

Путинистка и любительница войны Валерия выглядит раздобревшей и опухшей. Один из пропагандистских телеграмм-каналов "Не Малахов" даже назвал певицу "подраспухшей".

На своей странице в Instagram, певица делилась радостью встречи со своими близкими, в то время, как ее государство и его жители, продолжали убивать украинский народ и разлучать людей с их близкими навсегда.

видео дня
В сети обсуждают Валерию
В сети обсуждают Валерию / Instagram/valeriya

Напомним, ранее Валерия появилась на видео, где поздравила россиян с "днем победы", а также сообщила, что с "ними Бог". Обращение певицы опубликовало Минобороны страны-агрессора. Она пожелала воинам побыстрее "возвращаться" домой.

Ранее муж певицы Валерии разразился матом, говоря о певице Лайме Вайкуле, которая в отличие от него, осудила военное вторжение России в Украину.

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