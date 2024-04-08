УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Будет, с кем похмелиться": Волочкова отдохнула в компании Таисии Повалий

Анна Подгорная
8 апреля 2024, 12:54
Две фанатки "русского мира" получили в Сети огромную порцию негативных комментариев в свой адрес.
Таисия Повалий, Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова засветилась в компании Таисии Повалий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best, instagram.com/volochkova_art

Балерина-путинистка Анастасия Волочкова нашла себе новую подружку - во время мероприятия, организованного другой путинисткой Анитой Цой танцовщица столкнулась с Таисией Повалий. Волочкова, которая испытывает благоговейный трепет перед артистами, и за счет знакомства с ними поднимает себе самооценку, тут же бросилась фотографироваться с певицей-запроданкой.

Снимок появился на странице Волочковой в Instagram. На фото две артистки сомнительного качества позируют уже в кафе.

В комментариях Анастасию Волочкову традиционно раскритиковали за внешний вид - платье многим показалось вульгарным, а прическа неопрятной. Что же касается Повалий, то тут комментаторы заметили, что певица значительно прибавила в весе, и пытается скрыть это за мешковатыми нарядами.

видео дня

В целом Таисию и Анастасию "встретили" в Сети не очень приветливо. "Единственная фотка где гостью Волочковой растерли больше чем саму Волочкову!", "Что за гном с Волочковой?", "Ооо! Настюха себе под стать подружку нашла!!", "Повалий - шкаф продажный", "Транс-парад", "Ну хоть будет с кем похмелиться", "Испанский стыд", "Не успела убежать, как Лазарев", "Две любительницы горячительного", - пишут в комментариях под фото.

Таисия Повалий, Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова засветилась в компании Таисии Повалий / instagram.com/volochkova_art

Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Таисия Повалий - последние новости:

Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анастасия Волочкова Таисия Повалий новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам

В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам

13:22 Украина
Когда в Украине ударит +25 градусов: синоптик назвала дату

Когда в Украине ударит +25 градусов: синоптик назвала дату

12:42 Синоптик
Сильный напор россиян в мае-июне: Гетьман раскрыл, что поможет удержать фронт

Сильный напор россиян в мае-июне: Гетьман раскрыл, что поможет удержать фронт

12:30 Украина
Все главные новости

Популярное

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж 4106

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж

Тараканы исчезнут раз и навсегда: химик назвал самый эффективный метод 3286

Тараканы исчезнут раз и навсегда: химик назвал самый эффективный метод

Крымский мост упадет : Буданов сделал заявление и анонсировал сюрпризы 2301

Крымский мост "упадет": Буданов сделал заявление и анонсировал "сюрпризы"

На законодательном уровне: почему Киндеры запрещены в США 1524

На законодательном уровне: почему Киндеры запрещены в США

Последние новости

14:00

3 самых простых варианта, чем отмыть микроволновую печь внутри: техника будет сиять

13:22

В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам

13:16

Как быстро и правильно разморозить рыбу: вкус и качество сохранится

13:00

Тяжелобольного Алена Делона поместили под усиленную опеку

12:54

"Будет, с кем похмелиться": Волочкова отдохнула в компании Таисии Повалий

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:51

Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина

12:42

Когда в Украине ударит +25 градусов: синоптик назвала дату

12:36

Прогноз Таро на солнечное затмение 8 апреля 2024: Рыбам - риск, Овнам - изобилиеВидео

12:30

Сильный напор россиян в мае-июне: Гетьман раскрыл, что поможет удержать фронт

Реклама
12:12

Три прически, которые сделают тонкие волосы объемнее: стилист поделилась техникойВидео

12:05

Почему ставят соль под кровать: ответ для многих станет открытием

11:59

Неизлечимо больная: молодая жена престарелого Петросяна сделала признание

11:54

Налог на недвижимость-2024: сколько придется платить за каждый квадрат жилья

11:41

Риск Третьей мировой войны в мире растет: Курт Волкер назвал важные условия

11:09

Розы "впечатлят цветением": мужчина назвал кухонные отходы, которые подпитают куст

11:06

Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньгиВидео

10:59

Новый скандал: Потап в Германии пел на русском в пророссийском клубе

10:54

Польза и вред редиски: почему и кому нужно есть корнеплод

10:49

"Сложно идентифицировать людей": в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных

10:42

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Быкам - предательство, Собакам - судьбоносная встреча

Реклама
10:14

Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

10:06

Зачем в СССР на самом деле массово сажали тополя: ответ знают единицы

09:59

Никогда не подведет: 4 самые верные породы собак

09:55

Церковный праздник 9 апреля: что запрещено делать на святого мученика Евпсихия

09:53

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

09:41

Культ многодетности в России: дело Геббельса живетмнение

09:22

Грозит ли Украине блэкаут: Галущенко сказал, достигнет ли РФ целиВидео

09:18

В Сети "засветили" русского офицера, приказавшего стрелять в украинских пленных в Крынках

08:52

Как не остаться без денег: о чем украинцы обязаны сообщать в Пенсионный фонд

08:46

ВСУ теряют плацдарм под Авдеевкой, захвачена восточная часть Бердичей - аналитики

08:40

Гороскоп на завтра 9 апреля: Близнецам - стрессовый день, Рыбам - судьбоносная встреча

08:16

"Диверсанты остаются": добровольцы из РДК объявили о завершении операции в РФ

07:35

Найти карандаш за 12 секунд смогут лишь единицы: очень запутанная загадка

07:23

РФ атаковала Украину дронами, есть прилеты: что известно

06:50

РФ готовит наступление, ВСУ придется принимать сложные решения: в ISW назвали причину

06:36

Израиль оказался в центре идеального штормамнение

03:27

Готовят ударный кулак: экс-командир Айдара назвал дату начала нового наступления РФ

02:50

Какие 4 ошибки никогда нельзя делать со стиральными машинами: ответ эксперта

01:30

Раскрыт секрет романа Наоми Кэмпбелл с 37-летним миллионером из ОАЭ

07 апреля, воскресенье
23:45

В Украину идет невыносимая жара: синоптики назвали регионы, где будет теплее всего

Реклама
23:15

РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону" – СМИ

22:56

Муж MamaRika рассказал правду про кризис в отношениях с певицей

22:24

РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами: Зеленский назвал, чем остановить террор

22:22

Иван Яковина. ССО уничтожили редчайшую российскую технику на югеВидеоблоги

22:03

"Сына обвинили в краже": Слава Демин рассказал про конфуз своего ребенка

21:36

Альфа-политик Макрон: это нам на пользу или наоборот?мнение

21:31

Расстрел пленных бойцов ВСУ: Лубинец раскрыл подробности преступления РФ на юге

21:00

"Нам будет трудно выстоять": Зеленский мощно обратился к США из-за задержки помощи

20:48

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж

20:09

Скрутили и бросили в бус: ТЦК проводит проверку из-за похищения подростка на юге

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять