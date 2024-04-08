"Будет, с кем похмелиться": Волочкова отдохнула в компании Таисии Повалий

Две фанатки "русского мира" получили в Сети огромную порцию негативных комментариев в свой адрес.

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Анастасия Волочкова засветилась в компании Таисии Повалий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best, instagram.com/volochkova_art

Балерина-путинистка Анастасия Волочкова нашла себе новую подружку - во время мероприятия, организованного другой путинисткой Анитой Цой танцовщица столкнулась с Таисией Повалий. Волочкова, которая испытывает благоговейный трепет перед артистами, и за счет знакомства с ними поднимает себе самооценку, тут же бросилась фотографироваться с певицей-запроданкой.

Снимок появился на странице Волочковой в Instagram. На фото две артистки сомнительного качества позируют уже в кафе.

В комментариях Анастасию Волочкову традиционно раскритиковали за внешний вид - платье многим показалось вульгарным, а прическа неопрятной. Что же касается Повалий, то тут комментаторы заметили, что певица значительно прибавила в весе, и пытается скрыть это за мешковатыми нарядами.

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В целом Таисию и Анастасию "встретили" в Сети не очень приветливо. "Единственная фотка где гостью Волочковой растерли больше чем саму Волочкову!", "Что за гном с Волочковой?", "Ооо! Настюха себе под стать подружку нашла!!", "Повалий - шкаф продажный", "Транс-парад", "Ну хоть будет с кем похмелиться", "Испанский стыд", "Не успела убежать, как Лазарев", "Две любительницы горячительного", - пишут в комментариях под фото.

Анастасия Волочкова засветилась в компании Таисии Повалий / instagram.com/volochkova_art

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Таисия Повалий - последние новости:

Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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