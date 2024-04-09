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39-летняя Слава Каминская сделала пластику - что перекроила певица

Анна Подгорная
9 апреля 2024, 20:28
"Рыженькая из НеАнгелов" показала себя после операции под капельницей.
Слава Каминская
Слава Каминская пластика - певица Каминская сделала новую пластическую операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица и бывшая участница поп-дуэта НеАнгелы Слава Каминская не скрывает, что в прошлом пользовалась услугами пластического хирурга на своем пути к идеальной внешности. Сейчас 39-летняя артистка вновь решила лечь под нож.

В своем блоге в Instagram она показала кадры из кабинета хирурга. Судя по линиям на лице и груди, операция будет касаться именно этих участков тела Каминской. Стоит отметить, что раньше она уже делала пластику груди - увеличивала бюст.

Подробностей про операцию певица раскрывать не стала. Известно лишь, что оперировал ее хирург из Киева.

видео дня

После хирургического вмешательства Слава Каминская вышла на связь с поклонниками - она показала больничную койку и капельницу в руке. Лицо артистка скрыла, однако на коротком ролике можно заметить, что оно перевязано.

Слава Каминская
Слава Каминская пластика - певица Каминская сделала новую пластическую операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Кто такая Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

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