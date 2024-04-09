Юлия Санина раскрыла подробности личной встречи с королем Чарльзом III

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина в 2023 году была одной из ведущих музыкального конкурса Евровидение, которое проходило в Великобритании от имени Украины. На торжественных мероприятиях, связанных с началом соревнования присутствовал король Великобритании Чарльз III и его супруга, королева Камилла.
Монархам доверили важную миссию - провести церемонию открытия конкурса. Тогда Саниной удалось не только познакомиться с королем и королевой, но даже поболтать с ними.
Недавно в интервью Андрею Беднякову певица признались, какие Чарльз и Камилла в общении. Юлия отметила, что супруги - противоположности, но прекрасно дополняют друг друга.
"Был момент, что он (Чарльз III) со мной говорит... А он, во-первых, настолько британский акцент, а, во-вторых, он говорит недостаточно как бы четко. Камилла более была такая энергичная и четкая, скажем так. Но мы друг друга поняли, я поблагодарила в очередной раз", - рассказала Юлия Санина.
Кто такой король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
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