Муж MamaRika рассказал правду про кризис в отношениях с певицей

Сергей Середа отметил, что многих его слова могут разочаровать.

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MamaRika и Сергей Середа кризис - муж MamaRika высказался про их проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serega_sereda

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа, в девичестве - Кочетова) призналась, что ее брак с музыкальным продюсером и комиком Сергеем Середой балансирует на грани развода. Кризис в отношениях с мужем нашел свое отражение в песне артистки "Хтось йде".

Из-за этого многие решили, что проблемы в семье артистов - пиар-ход, чтобы раскрутить новый трек MamaRika. Певицу даже начали хейтить, но тут вмешался Сергей Середа.

В своем блоге в Instagram он сперва вежливо поблагодарил тех, кто писал ему и МамаРике слова поддержки в непростое для них время, а затем обратился к тем, кто критикует их, со своим видением семейного конфликта.

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"Те, кто пишет, что все это ради хайпа вокруг новой песни, хочу вас разочаровать, это не так. Мы уже давно переживаем этот кризис, и появление песни это результат наших переживаний! Слова, которые поет Настя, действительно о нас... Но мы делаем все возможное, чтобы семья осталась семьей, и надеюсь что очень скоро мы будем вспоминать об этом периоде, как о чем-то очень сложном, но том, что уже осталось позади! Еще раз спасибо вам, берегите друг друга! И пусть никто ни от кого не уходит..." - написал шоумен.

MamaRika и Сергей Середа кризис - муж MamaRika высказался про их проблемы / instagram.com/serega_sereda

Кто такая MamaRika? Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.

Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.

Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

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