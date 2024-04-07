Катя Кузнецова показала нежные фото со своим любимым

Актриса и ее парень Макс отметили 7 годовщину.

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Катя Кузнецова отмечает годовщину со своим парнем / Коллаж Главред, фото Instagram/katykino

Дочь легендарного футболиста и звезды киевского "Динамо" Олега Кузнецова, актриса Катерина Кузнецова, которая после начала полномасштабной войны разорвала все связи со страной-агрессором РФ, показала своего возлюбленного Макса, а он рассказал о начале их отношений.

Как написал парень актрисы на своей странице в Instagram, они познакомилась 7 лет назад и это была любовь с первого взгляда. "Прекрасно помню те чувства, которые переполняли нас в этот день. Нам было сразу очень легко и весело вместе! Болтать обо всем, гулять и никого не замечать вокруг кроме друг друга! Мы тогда даже и представить не могли, во что это все превратится", - рассказывает он.

"Любовь, нежность, понимание и поддержка друг друга, смех и радость, путешествия и фестивали, коты где бы мы не жили, уют и забота, искренность, честность и преданность друг другу! Я люблю тебя! Ты моя мечта, моя любовь, моя лучший друг! 7 лет это только начало! Все самое интересное еще впереди, главное вместе!" - добавляет он.

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Отметим, что избранник актрисы является россиянином, однако он не поддерживает военное вторжение террористической России в Украину.

Напомним, ранее Катя Кузнецова показала, как занимается баррэ. По словам Кузнецовой, главное найти свой вид спорта. "И все будет круто! Будет мотивация, тренировки в удовольствие и крутой результат", - говорит она.

Ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

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