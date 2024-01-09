Звезда "Кухни" Кузнецова похвасталась невероятной стройностью

Украинская актриса Катя Кузнецова, которая прекратила всякое сотрудничество с Россией, которая напала на мирную Украину, показала свою стройную фигуру.
На своей странице в Instagram, Кузнецова позирует в коротком черном топе и обтягивающих лосинах. Она выглядит очень стройной и подтянутой. "Все по графику. Я про Барре", - написала она.
К слову, Катя Кузнецова всегда смотрит за своей фигурой и отлично выглядит. Она часто путешествует, занимается Барре и йогой.
Напомним, ранее Катя Кузнецова рассказала, что у нее в жизни бывали периоды одиночества. "Я оставалась одна. Вначале было непривычно, но только тогда, я начала чувствовать себя и ощущать, чего я хочу. Много книг, фильмов, подруги, которые наконец-то смогли ночевать у меня в любое время. Я часто собиралась друзей у себя дома", - делится актриса.
Напомним, ранее Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих коллегах.
Вас также может заинтересовать:
- Катя Кузнецова рассказала, как ссорится со своим российским бойфрендом из-за "хороших русских"
- Катя Кузнецова рассказала, почему дочь Сумской не уезжает из РФ
- Я осталась одна: актриса Катя Кузнецова рассказала, как переживала расставание