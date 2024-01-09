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Звезда "Кухни" Кузнецова похвасталась невероятной стройностью

Алена Кюпели
9 января 2024, 18:02
Катя Кузнецова охотно делится своими фотографиями с поклонниками.
Катерина Кузнецова хвастается прекрасной фигурой
Катерина Кузнецова хвастается прекрасной фигурой / Коллаж Главред, фото Instagram/katyakıno

Украинская актриса Катя Кузнецова, которая прекратила всякое сотрудничество с Россией, которая напала на мирную Украину, показала свою стройную фигуру.

На своей странице в Instagram, Кузнецова позирует в коротком черном топе и обтягивающих лосинах. Она выглядит очень стройной и подтянутой. "Все по графику. Я про Барре", - написала она.

Катя Кузнецова и ее результаты
Катя Кузнецова и ее результаты / Скриншот Instagram/katyakıno

К слову, Катя Кузнецова всегда смотрит за своей фигурой и отлично выглядит. Она часто путешествует, занимается Барре и йогой.

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Напомним, ранее Катя Кузнецова рассказала, что у нее в жизни бывали периоды одиночества. "Я оставалась одна. Вначале было непривычно, но только тогда, я начала чувствовать себя и ощущать, чего я хочу. Много книг, фильмов, подруги, которые наконец-то смогли ночевать у меня в любое время. Я часто собиралась друзей у себя дома", - делится актриса.

Напомним, ранее Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих коллегах.

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