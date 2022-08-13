Не люблю ни как человека, ни как актера: Катя Кузнецова "разнесла" Нагиева

Катя Кузнецова. Скриншот видео

Украинская актриса Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих украинских коллегах.

Хочу сказать сразу, что это моя личная история, но я не очень люблю Дмитрия Нагиева, ни как актера, ни как человека. Я работала с ним вместе и я не очень люблю надменных людей. Возможно, это образ. Возможно, дома она классный и простой человек. Он все время был на пафосе.

По словам Кузнецовой, она ненавидит социальную неравность и о нем сложилось очень негативное мнение. В то же время, она говорит о другом российском актере, Дмитрии Назарове, с которым она на связи с его женой. "Они все делают осторожно, но они очень думающая аудитория", - рассказывает Кузнецова.

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Напомним, ранее российский актер Дмитрий Нагиев рассказал о проблемах со здоровьем, которые беспокоят его последние 20 лет.

По словам артиста, он постоянно принимает снотворное. Нагиев обращался к врачу, но результата это не принесло.

"Таблеточка снотворного на ночь — то, с чем я живу последние 20 лет. И когда я сказал врачу, что это вредно, она ответила: "Ну а не спать, это разве не вредно?". И я успокоился", - цитирует актера eg.