Отказывает мозг: Нагиев впервые рассказал о своей болезни

Актер обращался к врачу, но результата это не принесло.
Российский актер Дмитрий Нагиев рассказал о проблемах со здоровьем, которые беспокоят его последние 20 лет.
По словам артиста, он постоянно принимает снотворное. Нагиев обращался к врачу, но результата это не принесло.
"Таблеточка снотворного на ночь — то, с чем я живу последние 20 лет. И когда я сказал врачу, что это вредно, она ответила: "Ну а не спать, это разве не вредно?". И я успокоился", - цитирует актера eg.
Таблетки Нагиеву не помогают, а наносят ущерб здоровью.
"У них есть побочный эффект — человек начинает хуже соображать. Временами отказывает мозг, судя по тем решениям, которые я принимаю", - признался актер.
Напомним, российский актер Дмитрий Нагиев, который опубликовал несколько постов в соцсетях, но ни в одном из них напрямую не осудил развязанную Путиным войну, сильно пострадал во время спектакля.
Прямо во время спектакля "Крысь" на сцене Калининградского областного театра рухнули декорации. Говорят, что к актеру сразу же вызвали скорую помощь, однако актер отказался и доиграл спектакль до конца.
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