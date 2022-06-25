Дмитрия Нагиева чуть не убило: что случилось

Дмитрий Нагиев попал в ЧП/ https://www.instagram.com/nagiev.universal/

Российский актер Дмитрий Нагиев, который опубликовал несколько постов в соцсетях, но ни в одном из них напрямую не осудил развязанную Путиным войну, сильно пострадал во время спектакля.

Прямо во время спектакля "Крысь" на сцене Калининградского областного театра рухнули декорации. Говорят, что к актеру сразу же вызвали скорую помощь, однако актер отказался и доиграл спектакль до конца.

"В общем, нормально. Хромаю, но ползу. Это рабочий момент", - прокомментировал актер чрезвычайное происшествие.

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Сообщается, что у актера ушиб голени и ссадины.

Напомним, накануне блокировки соцсети в РФ Нагиев опубликовал черно-белое видео, на котором он бреет голову. "До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?", - сообщил телеведущий в подписи к посту.