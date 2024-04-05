"Сверхсложные времена": MamaRika заговорила о разводе с мужем

MamaRika рассказала о своих переживаниях и кризисе в отношениях с мужем.

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MamaRika честно призналась о проблемах в ее семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official/

Украинская певица MamaRika рассказала о сложном периоде в ее жизни и что она сейчас переживает с мужем юмористом Сергеем Середой.

MamaRika вместе с мужем уже более девяти лет, но, кажется, в семье начался серьезный кризис. В подробности певица не углублялась, лишь отметила, что они продолжают борьбу за любовь и поддержала всех, кто переживает подобный период.

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"На грани разрыва… Народ, мы всегда честны с вами и не хотим ничего скрывать. Любые отношения в какой-то момент исчерпывают себя – это взрослая жизнь. Наша семья проживает сверхсложные времена и так как сейчас нас не шатало никогда! Мы с Сергеем не хотим сдаваться, и стараемся делать все, что в наших силах, чтобы сохранить то, что у нас есть! Если вы сейчас проходите через то же самое, знайте, вы не одни… Это ок быть не ок", - написала артистка на своей странице в соцсетях.

Также певица посвятила этому кризисному периоду песню "Кто-то идет", где рассказала о своих чувствах.

"Так сложилось, что каждый этап нашей жизни я отчеканиваю в своих песнях. Я бы очень хотела сказать вам, что "Кто-то идет" – это трек об опыте, который мы когда-то пережили, и уже все хорошо. К сожалению, нет. Прямо сейчас, в этот момент, в эту секунду. Вся наша боль и все конфликты вылились в эту работу. Уверена, она отзовется в сердцах многих, потому что такие кризисы проживает множество семей, множество пар. Очень трудно держаться в таких условиях, в которых мы живем. Кто страдает молча, кто пытается спасти ситуацию", - отметила певица.

Кто такая MamaRika? Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.

Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.

Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

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Отметим, ранее Игорь Кондратюк показал кадры к 15-летию со съемок Американского шанса, на которых видно, как Надя Дорофеева и Настя Кочетова (MamaRika) выглядели в 17 лет.

А также MamaRika поделилась историей, почему ее муж не пошел служить в ВСУ, а остался в рядах не мобилизованных, да еще и смог выехать за границу.

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