MamaRika рассказала про свой ЛГБТ-опыт: "Не против повторить"

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа) замужем за Сергеем Середой с 2020 года. Вместе пара воспитывает сына.
Тем не менее артистка не скрывает, что в студенческие годы имела длительный роман с девушкой. Сейчас артистка может позволить себе флирт с женщинами, однако в отношениях предпочитает "менее проблемных" мужчин.
Поэтому ответ MamaRika на вопрос поклонников в Instagram про ее отношения к ЛГБТ и однополым бракам был однозначным - артистка поддерживает это. Более того, она призналась, что не исключает того, что когда-то повторит свой студенческий опыт.
"Люди должны любиться как хотят и с кем хотят, и имеют право узаконить свои чувства. Мы же не в Мезозое живем! Отключайте свои старорежимные настройки! И не пишите мне: "А если бы ваш сын!" и т. д. Это только его жизнь, и его выбор. Любить его буду всегда! Я сама когда-то давала жару, и это был очень крутой опыт! И я вам скажу, не против как-нибудь повторить", - говорит МамаРика.
Ранее украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес показал смешной диалог с крошкой-сыном Даши Кацуриной про маму - детская непосредственность двухлетнего Ивана умилила Сеть.
Также звезда "Киборгов", известный актер Вячеслав Довженко, впервые после развода рассказал о новом романе. Артист раскрыл подробности личной жизни с избранницей.
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