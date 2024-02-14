MamaRika рассказала про свой ЛГБТ-опыт: "Не против повторить"

Певица МамаРика выразила свое мнение про ЛГБТ-сообщество и однополые браки.

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MamaRika высказалась про ЛГБТ и прокомментировала свой опыт однополой любви / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа) замужем за Сергеем Середой с 2020 года. Вместе пара воспитывает сына.

Тем не менее артистка не скрывает, что в студенческие годы имела длительный роман с девушкой. Сейчас артистка может позволить себе флирт с женщинами, однако в отношениях предпочитает "менее проблемных" мужчин.

Поэтому ответ MamaRika на вопрос поклонников в Instagram про ее отношения к ЛГБТ и однополым бракам был однозначным - артистка поддерживает это. Более того, она призналась, что не исключает того, что когда-то повторит свой студенческий опыт.

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"Люди должны любиться как хотят и с кем хотят, и имеют право узаконить свои чувства. Мы же не в Мезозое живем! Отключайте свои старорежимные настройки! И не пишите мне: "А если бы ваш сын!" и т. д. Это только его жизнь, и его выбор. Любить его буду всегда! Я сама когда-то давала жару, и это был очень крутой опыт! И я вам скажу, не против как-нибудь повторить", - говорит МамаРика.

MamaRika высказалась про ЛГБТ и прокомментировала свой опыт однополой любви / instagram.com/mamarika_official

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