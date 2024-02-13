Владимир Дантес показал смешной диалог с крошкой-сыном Даши Кацуриной про маму

Маленький Иван своей детской непосредственностью растопил сердца поклонников пары Дантеса и Кацуриной.

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Владимир Дантес показал младшего сына Даши Кацуриной в смешном видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец, волонтер и комик Владимир Дантес стал для своей возлюбленной, бизнесвумен и дизайнера Даши Кацуриной, не только надежным партнером, но и отличной поддержкой в воспитании ее маленьких детей. Артист, который всю свою сознательную жизнь был убежденным чайлдфри, прекрасно ладит с малышами Кацуриной.

И, похоже, получает от этого настоящее удовольствие. К примеру, ему очень нравится болтать с сыном Даши Иваном, которому в июле исполнится три года. Один из таких диалогов появился в блоге Дантеса в Instagram.

На видео Владимир остался за кадром: он снял Ивана и Дашу, которые отдыхают на кровати. Артист спросил мальчика, как его зовут, на что ребенок уверенно ответил: "Вова". Тогда Дантес задал Ване вопрос со звездочкой.

Певец переспросил у малыша, как зовут его маму - Иван слегка задумался и сказал: "Работа!" Даша Кацурина, которой блестяще удается справляться с несколькими бизнесами сразу, смущенно засмеялась. Ролик с Иваном Дантес посвятил всем работающим мамам.

Смотрите видео диалога Владимира Дантеса с Иваном:

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