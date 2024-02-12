Второй раз за неделю: боксера Узелкова увезли на скорой в Киев

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков попал в полосу неудач: менее недели назад он публиковал кадры из больницы с капельницей в руке, и радовался, что ему удалось выжить. Однако проблемы спортсмена со здоровьем на этом не закончились.
Сегодня Узелкову вероятно стало настолько плохо, что самостоятельно до медицинского учреждения он добраться не смог. В своем блоге в Instagram он опубликовал сэлфи из кареты скорой помощи, которая везла его в Киев.
"И везет меня скорая в Киев. Не сниматься. Да, так я еще не ездил по Киеву", - сетует боксер.
Несмотря на то, что он делится с поклонниками новостями про проблемы со здоровьем, саму причину таких частых госпитализаций Вячеслав Узелков продолжает держать в секрете. Это вызывает у подписчиков еще большую тревогу о судьбе спортсмена.
Ранее единственная дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко раскрыла подробности смерти матери артиста Ольги Михайловны, которой не стало в сентябре 2023 года.
Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко удивил архивными фото из своей юности. На снимках он совершенно не похож на знакомый всем современный образ известного кулинара.
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