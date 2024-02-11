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Безусый юнец: Евгений Клопотенко удивил архивными фотами из своей юности

Дмитрий Видоменко
11 февраля 2024, 19:04
Известный кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко удивил армию фанатов своей внешностью в 21 год на архивных фото.
Клопотенко молодой
Как видно, за минувшие годы Евгений Клопотенко сильно изменился / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко ошеломил армию своих фолловеров в Instagram собственными фото из юности.

Дело в том, что в этой соцсети все большую популярность набирает тренд, когда пользователи показывают свои фото в 21-летнем возрасте.

Евгений решил также порадовать фанатов несколькими архивными фотографиями. Причем за минувшие годы он сильно изменился ‒ в частности, в юности у него еще не было фирменных кудрей и усов. На одном из фото он позировал фотографу в белых шортах на фоне моря. Вместе с друзьями Клопотенко улыбался и безмятежно щурился от солнечного света. К тому же на плечах будущей кулинар-звезды лежит украинский флаг.

видео дня
Клопотенко молодой

Потом Евгений опубликовал еще одно фото, где ему тое 21 год. Вероятно, снимок был сделан во время мероприятия, когда юноша тоже был вместе с друзьями.

Клопотенко молодой

Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей ориентации - Клопотенко честно ответил на вопос, смог бы совершить каминг-аут.

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Евгений Клопотенко новости шоу бизнеса
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