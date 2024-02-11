Безусый юнец: Евгений Клопотенко удивил архивными фотами из своей юности

Известный кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко удивил армию фанатов своей внешностью в 21 год на архивных фото.

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Как видно, за минувшие годы Евгений Клопотенко сильно изменился / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко ошеломил армию своих фолловеров в Instagram собственными фото из юности.

Дело в том, что в этой соцсети все большую популярность набирает тренд, когда пользователи показывают свои фото в 21-летнем возрасте.

Евгений решил также порадовать фанатов несколькими архивными фотографиями. Причем за минувшие годы он сильно изменился ‒ в частности, в юности у него еще не было фирменных кудрей и усов. На одном из фото он позировал фотографу в белых шортах на фоне моря. Вместе с друзьями Клопотенко улыбался и безмятежно щурился от солнечного света. К тому же на плечах будущей кулинар-звезды лежит украинский флаг.

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Потом Евгений опубликовал еще одно фото, где ему тое 21 год. Вероятно, снимок был сделан во время мероприятия, когда юноша тоже был вместе с друзьями.

Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей ориентации - Клопотенко честно ответил на вопос, смог бы совершить каминг-аут.

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