"Я гулящий, бабник": Евгений Клопотенко раскрыл подробности своих нетрадиционных отношений

Популяризатор украинской кухни привык выходить за рамки, и в любви соблюдает то же правило.

Евгений Клопотенко рассказал про личную жизнь и свою любвеобильность / instagram.com/klopotenko

Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко имеет свободные взгляды в вопросах любви - без смущения комментирует слухи о своей гомосексуальной ориентации, и признается, чего именно ищет в отношениях с новым партнером.

Так, в интервью для Супільного кулинар рассказал, что хранить физическую и платоническую верность он способен лишь украинской кухне. В том, что касается романтических отношений, у Клопотенко совершенно другой подход.

Евгений сейчас имеет возлюбленную, но отношения с ней выстроил нетрадиционные, ведь не считает необходимым придерживаться общепринятой нормы в этом вопросе. Например, он не видит ничего дурного в том, чтобы крутить любовь с несколькими партнерами сразу.

"У меня нет такого, что ты всю жизнь с одной девушкой. Сердце Евгения – оно никогда не будет с одним человеком всю жизнь, – подчеркнул он. – Сейчас все подумают, что я гулящий, бабник. Если мне нравится девушка и я всю жизнь с ней провожу, то мне это кажется концом света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не каждый день. Мне не интересно, мне интересно работать, что-то менять. Вы можете быть вдвоем, втроем, это абсолютно нормальные вещи, если кому-то это также нравится. Такой у меня подход", - рассказывает Евгений Клопотенко.

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