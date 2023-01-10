УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Я гулящий, бабник": Евгений Клопотенко раскрыл подробности своих нетрадиционных отношений

10 января 2023, 12:27
Популяризатор украинской кухни привык выходить за рамки, и в любви соблюдает то же правило.
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко рассказал про личную жизнь и свою любвеобильность / instagram.com/klopotenko

Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко имеет свободные взгляды в вопросах любви - без смущения комментирует слухи о своей гомосексуальной ориентации, и признается, чего именно ищет в отношениях с новым партнером.

Так, в интервью для Супільного кулинар рассказал, что хранить физическую и платоническую верность он способен лишь украинской кухне. В том, что касается романтических отношений, у Клопотенко совершенно другой подход.

Евгений сейчас имеет возлюбленную, но отношения с ней выстроил нетрадиционные, ведь не считает необходимым придерживаться общепринятой нормы в этом вопросе. Например, он не видит ничего дурного в том, чтобы крутить любовь с несколькими партнерами сразу.

"У меня нет такого, что ты всю жизнь с одной девушкой. Сердце Евгения – оно никогда не будет с одним человеком всю жизнь, – подчеркнул он. – Сейчас все подумают, что я гулящий, бабник. Если мне нравится девушка и я всю жизнь с ней провожу, то мне это кажется концом света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не каждый день. Мне не интересно, мне интересно работать, что-то менять. Вы можете быть вдвоем, втроем, это абсолютно нормальные вещи, если кому-то это также нравится. Такой у меня подход", - рассказывает Евгений Клопотенко.

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

Другие новости:

шоу-бизнес Евгений Клопотенко новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:38

Танки Leopard для Украины: Зеленский и Макрон оказали давление на США и ФРГ – Politico

12:35

Не предупредил о том, что нападет на Украину: Китай перестал доверять Путину - Financial TimesВидео

12:30

Зачем спать с луком в носках: изумительный эликсир, которым пользовались еще наши бабушкиВидео

12:27

"Я гулящий, бабник": Евгений Клопотенко раскрыл подробности своих нетрадиционных отношенийВидео

12:00

Россия готовит Беларусь к наступлению с севера в марте-апреле - Андрей Коваленко

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:54

Экстрасенс спрогнозировала, когда стоит ждать победы Украины в войнеВидео

11:41

Последние романтики: пять мужских имен, чьи владельцы делают дам счастливымиВидео

11:30

"Соври, но не делай этого": Павел Зибров рассказал, как "мочил" Таисию ПовалийВидео

11:21

Горячая фаза войны закончится весной 2023 года: астролог назвал две датыВидео

Реклама
11:21

Армения дерзко "опрокинула" Россию: Пашинян разбил план Москвы по учениям ОДКБ в 2023 годуВидео

11:00

"Убийцы дронов": Пентагон заказал для Украины 14 систем Vampire

10:36

До 80, 85 или 100%: как правильно заряжать телефон, чтобы не тратить деньги на ремонт

10:34

Риск наступления на Чернигов: в ВСУ назвали план контрудара по войскам РФВидео

10:29

Армия РФ заняла большую часть Соледара и хочет окружить Бахмут – британская разведкаВидео

10:08

Перекрашенный из красного в синий "Альфа-банк" все равно остается банком оккупанта – экономист

10:00

Международный день спасибо 2023: теплые поздравления в стихах и прозе

09:43

В комнате будет на 2-3 градуса теплее: как повысить теплоотдачу батареи при помощи фольги

09:34

Украина должна победить в 2023-м, иначе РФ затянет войну и будет иметь преимущество: в WP дали прогнозВидео

09:31

Ставка РФ на "Вагнера" – знак отчаяния: в США заявили, что боевики Пригожина не изменят исход войныВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 10 января: Рыбам – успех во всём, Водолеям - проблемыВидео

Реклама
08:42

Передача танков Leopard Украине: Шольц назвал главное условие согласия ГерманииВидео

08:30

Что нужно делать, если дует из пластиковых окон: стопроцентный способ утепленияВидео

08:30

Щедривки на Старый новый год 2023: веселые, детские и всемирно известные песни

08:27

Продвижение на Луганщине: ВСУ добились успеха под Кременной – ISWВидео

08:25

Под Бахмутом 4 воинов ССО сами атаковали позицию с 21 оккупантом: ликвидировали все подразделениеВидео

08:20

Володю без сознания уносят, его место занимает повар-киллермнение

08:12

Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков "Леопард" в Украину - PoliticoВидео

07:40

Пригожин использует Соледар для продвижения ЧВК "Вагнера" – ISW

07:39

США хотят изменить динамику войны в Украине – ГосдепВидео

06:50

Пентагон думает над передачей Украине боевых машин Stryker - Politico

06:20

Оккупанты могут повторить на крымском "Титане" сценарий Запорожской АЭСмнение

05:50

Что нужно сделать, если телефон нагревается: лучшие способы охладить свой смартфон

05:20

Какую свечу купить в дом, чтобы она принесла всей семье большую прибыльВидео

05:05

Из одежды - только стринги: Волочкова разделась догола посреди пляжаВидео

04:30

Резкое потепление до +10°: Украину накроет африканская аномалия - синоптикФотоВидео

03:20

Превосходный торт Наполеон из 3 ингредиентов: шедевральный рецепт за 30 минутВидео

03:03

Поставляют второсортное оружие: аналитик рассказал, какие страны помогают РФ воевать против Украины

02:40

Британская актриса показала, как на самом деле за кулисами выглядит обворожительная Дита фон Тиз

02:15

"Может рвануть на Кавказе": есть несколько вариантов деградации и развала России – аналитикВидео

01:35

"Будут делать все, чтобы никто не взял Путина живым": Чорновил спрогнозировал судьбу диктатора РФВидео

Реклама
00:52

Сорвут золотой куш: три знака Зодиака ждет фантастический успех в ближайшие 10 летВидео

00:51

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

00:36

Россия готовит новое наступление: эксперт рассказал, откуда ждать эскалацииВидео

09 января, понедельник
23:45

Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

23:43

"Я еще продолжаю бороться": победительница Голосу країни рассказала о жизни с онкологиейВидео

23:22

"Я очень удивлен": Жданов рассказал о вопиющей проблеме ВСУ на фронтеВидео

22:59

"Вся земля под Соледаром в труппах оккупантов": Зеленский о бойне за ДонбассВидео

22:30

В Питерском театре известная актриса не вышла на сцену: вместо нее появились люди в цветах флага УкраиныВидео

22:27

"Умирали в страшных муках": освобожденный из плена медик рассказал о зверском теракте в ЕленовкеВидео

22:03

"Любая боль имеет конец": бывшая Остапчука высказалась по поводу расставанияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять