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Бойфренд Нади Дорофеевой намекнул на беременность певицы: "Услышали мои планы"

4 января 2023, 15:03
Миша Кацурин - отец двоих детей, о которых заботится, несмотря на новый роман и развод с Дашей.
Миша Кацурин, Надя Дорофеева
Миша Кацурин и Надя Дорофеева раньше были близкими друзьями / instagram.com/nadyadorofeeva

В марте 2022 года пара бизнесменов и рестораторов Миша и Даша Кацурины объявили о своем расставании после 7 лет отношений. Миша ушел к певице Наде Дорофеевой, с которой раньше его и его бывшую супругу связывали дружеские отношения.

Несмотря на то, что общественность их роман осуждает, Дорофеева и Кацурин очень счастливы вместе, и, похоже, уже строят серьезные планы на совместное будущее.

Косвенно это подтверждает недавний пост Кацурина в Instagram - ресторатор опубликовал снимок своего младшего сына Ивана, которому летом исполнится два года, и сопроводил фото крайне провокационной подписью.

"Где-то там, в небесной канцелярии, услышали мои планы на 2023-ий", - пишет Миша. Поклонники тут же предположили, что речь идет о том, что он с Дорофеевой планирует, или уже завел ребенка. Сама Дорофеева свою вероятную беременность пока не комментирует.

Миша Кацурин - папа двоих детей. У него и Даши есть дочь Саша (2016 г.р.) и сын Иван (2021 г.р.). Надя Дорофеева детей не имеет.

Иван Кацурин
Миша Кацурин принимает участие в воспитании Ивана и Александры / instagram.com/misha_katsurin

Ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса Миша Кацурин
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