Светлана Лобода показала редкие кадры с младшей дочерью Тильдой

Loboda окутала ребенка плотным ареолом тайны, сквозь которой невозможно пробиться уже четыре года.

Светлана Лобода показала дочь Тильду / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода (выступает под псевдонимом Loboda) ревностно оберегает свою личную жизнь и все, что касается ее семьи. В частности двоих дочерей, которых артистка воспитывает самостоятельно.

Старшая дочь Лободы, 11-летняя Ева, часто мелькает на страницах певицы в социальных сетях. Младшая Тильда, которая появилась на свет в 2018 году, еще совсем крошка.

Ее лицо Светлана не показывает ни в Сети, ни журналистам. Тем не менее, она постепенно знакомит свою армию фанатов с девочкой, чье появление вызвало в СМИ столько слухов (достоверно не известно, кто отец Тильды; ранее отцовство приписывали Тилю Линдеману, фронтмену Rammstein - прим. редактора).

Недавно на своем Telegram-канале певица показала, как наряжает новогоднюю елку вместе с младшей дочерью. Девочку Светлана опять показала лишь со спины - она растет белокурой, локоны достают уже до средины спины.

"Пытаюсь детям создать новогоднее настроение", - подписала короткий ролик с Тильдой Лобода.

Светлана Лобода показала дочь Тильду / t.me/lobodaofficial

Ранее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.

Также Лия Меладзе, начинающая певица, которая принимала участие в проекте Голос страны, и дочь Константина Меладзе, показала редкое фото своей родной матери.

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