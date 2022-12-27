Дочь Меладзе поделилась редким фото с бывшей женой артиста

Девушка выложила трогательное и красивое фото себя со своей мамой.

Лия Меладзе с мамой. Фото Instagram

Дочь грузинского композитора и продюсера Константина Меладзе Лия, которая принимала участие в музыкальном талант шоу "Голос", показала селфи со своей мамой и бывшей супругой артиста.

На фото две девушки прижались друг к дружке и счастливо улыбаются.

Во время записи шоу "Голос" Лия Меладзе очень холодно отзывалась в отношении своей мачехи Веры Брежневой и говорила о том, что они практически не общаются.

Как известно, у Константина Меладзе осталось трое детей от первого брака - дочери Лия и Алиса, а также сын Валерий, к которого диагностировали расстройство аутистического спектра.

Напомним, ранее 18-летняя дочь музыкального продюсера Константина Меладзе Лия Меладзе выехала в США из-за войны в Украине. Ранее девушка с семьей проживала в Киеве.

В Америке она получает образование - Лия учится на психотерапевта. На своей странице в Instagram она откровенно ответила всем тем, кто хейтит ее за происхождение и мирную жизнь за границей.

Так Меладзе-младшая призналась, что имеет психологические проблемы, которые у нее развились на фоне войны. Ей тяжело преодолевать это, ведь переживать об Украине она не перестает ни на секунду. Вместе с тем Лия отмечает, что порой от нее требуют слишком многого - для некоторых вещей она слишком юна.

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