"Рассказать эту историю - как открыть сундук Пандоры": Приходько призналась, домогался ли ее Меладзе

Настя Приходько рассказала, домогался ли ее Константин Меладзе/ Facebook Насти Приходько

Украинская общественная и политическая деятельница, Заслуженная артистка Украины, певица Анастасия Приходько ранее не единожды делала очень прозрачные намеки на то, что во времена ее сотрудничества с музыкальным продюсером Константином Меладзе она стала жертвой насилия с его стороны.

Артистка тяжело переживала то, что случилось с ней, ее психологическое состояние было подавленным, она впала в глубокую депрессию и страдала от панических атак. Долгие годы она прорабатывала свою травму со специалистами, однако ее отголоски до сих пор беспокоят Приходько.

В интервью для ЖВЛ певица приоткрыла завесу тайны над тем, что же на самом деле произошло между ней и Меладзе.

"Это такая боль была. Я понимаю, откуда у меня панические атаки. Оттуда у меня это все. Оттуда оно. Но сразу скажу, не домогался меня Константин Меладзе", - рассказала Анастасия. Вероятно, речь идет о какой-то из форм психологического насилия. Однако раскрывать подробности, несмотря на срок давности событий, Приходько все еще не готова.

"Все немного хуже. Я не буду ничего комментировать, потому что рассказать эту историю - как открыть ящик Пандоры. Не могу я рассказать эту историю сейчас. Я очень не люблю, когда меня жалеют. Я знаю, что если начну говорить об этом, эта тема очень поднимется, а я не хочу этого. Я не готова снова так беспокоить свою душу, потому что это уже происходило неоднократно. Это длилось целы год – с 2009 до 2010 года. Чтобы не соврать, вылезала я из этой истории, наверное, лет пять. Я вот сейчас говорю, а у меня внутри начинает дергать", - признается артистка.

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