Дорофеева прокомментировала свою беременность

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева, новые отношения которой уже несколько месяцев обсуждает вся страна, прояснила вопрос с беременностью.

Так, на своей странице в Instagram, певица устроила сессию вопросов в сториз и ответила на самые интересные. В частности, Дорофеева ответила на вопрос о беременности. Однако она была очень лаконичной - просто сказала "нет", запостив вопрос одного из пользователей.

После ее ответа, певице тут же "прилетело" предположение о том, что она "childfree". "Нет. И на этом ожидаемом вопросе заканчиваю наш с вами инста вечер", - написала певица.

Напомним, ранее Кацурин опубликовал в Instagram-сторис обнаженное фото Додо. Он снял возлюбленную сзади, на фоне окна. В кадре мелькает голая спина и поясница артистки, прикрытые ее распущенными волосами.

Снимок мужчина оставил без каких либо комментариев. Он лишь отметил на нем Дорофееву. Возможно, чтобы избежать слухов о новом романе с другой женщиной.

Ранее Надя Дорофеева рассказала о серьезном разговоре, который помог ей принять решение и разорвать брак со своим первым мужем, украинским певцом и комиков Владимиром Дантесом.

Даша Кацурина, бывшая жена Миши и нынешняя возлюбленная Дантеса, недавно стала жертвой жестких нападок хейтеров. Дизайнерка не стала молчать, и послала завистников на три буквы.

Вас также может заинтересовать: