Новый бойфренд Нади Дорофеевой засветил ее голое фото

Миша Кацурин показал обнаженное фото Нади Дорофеевой / instagram.com/nadyadorofeeva

В конце июня украинская певица Надя Дорофеева подтвердила слухи о том, что состоит в романтических отношениях с Михаилом Кацуриным - ресторатором, музыкантом и близким другом. С ним и его бывшей женой, дизайнеркой Дашей Кацуриной, Дорофеева с первым мужем, Владимиром Дантесом, дружила парами.

Сейчас Дорофеева и Кацурин счастливы вместе. На их страницах в социальных сетях время от времени появляются очень личные кадры, из которых фанаты делают выводы, что те безумно влюблены.

Недавно Кацурин опубликовал в Instagram-сторис обнаженное фото Додо. Он снял возлюбленную сзади, на фоне окна. В кадре мелькает голая спина и поясница артистки, прикрытые ее распущенными волосами.

Снимок мужчина оставил без каких либо комментариев. Он лишь отметил на нем Дорофееву. Возможно, чтобы избежать слухов о новом романе с другой женщиной.

Миша Кацурин показал обнаженное фото Нади Дорофеевой / instagram.com/misha_katsurin

Ранее Надя Дорофеева рассказала о серьезном разговоре, который помог ей принять решение и разорвать брак со своим первым мужем, украинским певцом и комиков Владимиром Дантесом.

Даша Кацурина, бывшая жена Миши и нынешняя возлюбленная Дантеса, недавно стала жертвой жестких нападок хейтеров. Дизайнерка не стала молчать, и послала завистников на три буквы.

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