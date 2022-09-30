Лохматая Даша Кацурина в растянутых рейтузах послала подписчиков на три буквы

Даша Кацурина в растянутых рейтузах послала хейтеров / instagram.com/katsurina.online

Украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина имеет обширную аудиторию фанатов, которая значительно расширилась после скандальных новостей о романе с Владимиром Дантесом, и отношениях бывшего мужа девушки с Надей Дорофеевой.

Правда, прибавилось у Даши и хейтеров. Ее упрекают в неряшливости и неприемлемом внешнем виде. Особое возмущение у читателей Кацуриной вызвал ее недавний образ, которым она поделилась на своей странице в Instagram.

На фото дизайнерка предстала с растрепанными волосами, в синем худи и серых растянутых трениках. На ее ногах красовались огромные резиновые калоши.

В комментариях Даше начали намекать на то, что ее вид не соответствует ее роду деятельности, дескать дизайнер не может выглядеть так неухожено. Обидные слова задели Кацурину, и она написала гневное обращение к своим хейтерам.

"здесь (нас страницах Кацуриной в социальных сетях - прим. редактора) будут мои нерасчесанные волосы, потому что я обожаю свои волосы и да, я считаю, их привлекательным именно в этом виде. здесь будут рейтузы и я в них, потому что это весело. здесь будет все с маленькой буквы, потому что сейчас мне нравится не выделять ничего в тексте (да, я прочла о bell hooks), здесь не будет каждое второе фото с вовой, чтобы показать вам как мы любим друг друга. мы это друг другу показываем. здесь будет мой украинский с ошибками, но ненадолго, я начала обучение. здесь я буду иногда пытаться выглядеть лучше чем я есть. и это не о внешности. новые подписчики, да, вам лучше или это принять, посмотреть, какие проекты я делаю с командой, find some inspiration или просто [нафиг - неценз.] отписаться. спасибо", - заявила Кацурина.

Даша Кацурина в растянутых рейтузах послала хейтеров / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также она рассказала, от кого именно Дантес узнал, что его бывшая жена стала любовницей его друга - ресторатора и музыканта Миши Кацурина. Брошенная Даша была в шоке от подобных новостей.

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