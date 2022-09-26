"Я еще та стерва": Кацурина рассказала, как начались отношения с Дантесом

Даша Кацурина и Владимир Дантес / instagram.com/dasha_katsurina

Бывшая жена ресторатора Миши Кацурина и новая девушка украинского певца Владимира Дантеса Даша Кацурина поделилась деталями развода со своим мужем.

По ее словам, она слишком много выплескивала своего негатива в отношениях и не давала личного пространства мужу. "Не нужно так много работать вместе, надо давать пространство друг другу. Мы слепились очень с Мишей. Это не прикольно. Сейчас я анализирую все свои поступки в этих предыдущих отношениях и понимаю – как он жил все семь лет? Я понимаю, что я стерва еще та", – рассказала Кацурина в интервью Василисе Фроловой.

По словам Кацуриной, развод застал ее, когда она с детьми выехала в Будапешт. А вот отношения Кацуриной с Дантесом начались уже после их разводов. Даша рассказала, что певец ее много поддерживал. Когда начали шутить, что они вместе, влюбленные тоже сначала с юмором на это реагировали. Впрочем, флиртовали друг с другом.

"Нам классно вдвоем. Я не могу не сказать, что у нас там флирта не было, когда все это началось. Мы что-то могли друг другу забрасывать, то есть сбрасывать друг другу комментарии, шутить. Мы очень долго дружили, он близкий мне человек. Он видел меня и на похмелье, и не в очень хорошем настроении, хорошем или не хорошем, утром и вечером. Он меня видел любой. Когда эти отношения начались, они не начались с нуля. Эти отношения, они построены на дружбе. Поэтому они очень крепкие, искренние. Я знаю о нем очень много, его отрицательных черт, а он мои. И мы с этим согласились, когда начались отношения", - рассказала Даша.

Напомним, ранее Кацурина поделилась, что первым человеком, которому она рассказала о разводе, был музыкант и комик Владимир Дантес.

Миша и Даша Кацурины, а также Дантес с Дорофеевой объявили о своем разводе практически одновременно: и если певцы к тому моменту уже не жили вместе и давно приняли решение о расставании, уход Миши Кацурина для дизайнерки был настоящим шоком.

Тем более, что ушел он к Дорофеевой. Под впечатлением от таких новостей, Кацурина позвонила Дантесу.

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