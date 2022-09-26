УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Я еще та стерва": Кацурина рассказала, как начались отношения с Дантесом

26 сентября 2022, 23:41

Даша Кацурина в откровенном интервью призналась, как все начиналось.

Даша Кацурина и Владимир Дантес
Даша Кацурина и Владимир Дантес / instagram.com/dasha_katsurina

Бывшая жена ресторатора Миши Кацурина и новая девушка украинского певца Владимира Дантеса Даша Кацурина поделилась деталями развода со своим мужем.

По ее словам, она слишком много выплескивала своего негатива в отношениях и не давала личного пространства мужу. "Не нужно так много работать вместе, надо давать пространство друг другу. Мы слепились очень с Мишей. Это не прикольно. Сейчас я анализирую все свои поступки в этих предыдущих отношениях и понимаю – как он жил все семь лет? Я понимаю, что я стерва еще та", – рассказала Кацурина в интервью Василисе Фроловой.

По словам Кацуриной, развод застал ее, когда она с детьми выехала в Будапешт. А вот отношения Кацуриной с Дантесом начались уже после их разводов. Даша рассказала, что певец ее много поддерживал. Когда начали шутить, что они вместе, влюбленные тоже сначала с юмором на это реагировали. Впрочем, флиртовали друг с другом.

"Нам классно вдвоем. Я не могу не сказать, что у нас там флирта не было, когда все это началось. Мы что-то могли друг другу забрасывать, то есть сбрасывать друг другу комментарии, шутить. Мы очень долго дружили, он близкий мне человек. Он видел меня и на похмелье, и не в очень хорошем настроении, хорошем или не хорошем, утром и вечером. Он меня видел любой. Когда эти отношения начались, они не начались с нуля. Эти отношения, они построены на дружбе. Поэтому они очень крепкие, искренние. Я знаю о нем очень много, его отрицательных черт, а он мои. И мы с этим согласились, когда начались отношения", - рассказала Даша.

Напомним, ранее Кацурина поделилась, что первым человеком, которому она рассказала о разводе, был музыкант и комик Владимир Дантес.

Миша и Даша Кацурины, а также Дантес с Дорофеевой объявили о своем разводе практически одновременно: и если певцы к тому моменту уже не жили вместе и давно приняли решение о расставании, уход Миши Кацурина для дизайнерки был настоящим шоком.

Тем более, что ушел он к Дорофеевой. Под впечатлением от таких новостей, Кацурина позвонила Дантесу.

Вас также может заинтересовать:

Владимир Дантес Даша Кацурина
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:00

Олег Жданов поведал, когда Путин разыграет "ядерную карту"

26 сентября, понедельник
23:41

"Я еще та стерва": Кацурина рассказала, как начались отношения с ДантесомВидео

23:22

Идет поток "пушечного мяса": россияне почувствовали, что проигрывают - ЗеленскийВидео

22:59

Почему после стирки вещи плохо пахнут: 4 способа избавиться от неприятного запаха выстиранного белья

22:49

Россияне ударили по Кривому Рогу, разрушена инфраструктура аэропорта

Реклама
22:31

В России военнообязанным запретили покидать место жительстваВидео

22:28

"Спасибо Богу за неожиданную радость": муж художницы Гапчинской сделал ей приятный сюрприз

22:21

Есть ли признаки того, что Путин применит ядерное оружие против Украины: ответ Белого домаВидео

22:10

Может, вывезла Топалова: Тодоренко с детьми выехала из России

22:09

"Я тебя не понимаю": Залужный 24 февраля шокировал ответом генерала США МиллиВидео

22:00

Гороскоп на октябрь 2022 для Тельцов: встреча после разлуки и судьбоносные событияВидео

21:33

Письмо-откровение Лорак оказалось старьем

21:18

Россияне уже звонят в Украину по поводу сдачи в плен - разведкаВидео

21:05

США предварительно согласовали выделение Украине 12 млрд долларов - ReutersВидео

20:50

Главные продукты, которые замечательно помогают бороться со стрессом

20:40

Одним бабье лето, другим мороз и снег: синоптики рассказали, каким будет октябрь в УкраинеВидео

20:39

План ликвидации Путина готов, но его могут применить только при одном условии – генерал МаломужВидео

20:32

Теория большого взрыва: создатели сериала заговорили о продолжении ситкома

20:25

У Зеленского поведали, планирует ли Украина объявлять дополнительную мобилизациюВидео

20:10

Приметы на 28 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы все счастье из дома не выпуститьВидео

Реклама
19:51

Польша окончательно запретила россиянам въезжать на свою территориюВидео

19:50

Воздвижение креста Господня 2022: душевные поздравления и открытки в светлый праздник

19:47

Первые санкции за "референдумы": Британия ввела 92 ограничения против РФ и коллаборантовВидео

19:37

"Меня мечтают увидеть в окопах": путинист Тимати трусливо намекнул, готов ли пойти на фронт

19:26

Четыре года удачи: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков до 2026 года

19:21

Наша победа в войне против России не станет финалом - ЗалужныйВидео

19:01

Гороскоп на завтра 27 сентября 2022: Весам – семейные проблемы, Козерогам – зависть, Рыбам – деньгиВидео

18:50

День воспитателя 2022 в Украине – душевные поздравления и милые открытки к празднику

18:41

"Один из ключевых в армии": ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск 35-й общевойсковой армии РФВидео

18:37

Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна на фронтВидео

18:23

В Польше возмутились из-за русскоязычных беженцев: предлагают обучать их украинскому языку

18:03

Зеленский доверил военные решения генералам - ЗалужныйВидео

17:20

"Есть три минуты после сигнала тревоги": украинский военный рассказал, как защищают наше небоВидео

17:14

Будут купаться в деньгах: 3 знака зодиака, которых ждет три месяца счастья после полнолуния в октябре 2022

17:06

Известный боец ММА сбежал из России после получения повесткиВидео

17:03

Что изменится на фронте после "референдумов" на оккупированных территориях – ответ военного экспертаВидео

16:45

Украина получила полсотни бронетранспортеров M113 от ЛитвыВидео

16:10

РФ обстреляла ракетами Харьковщину: погибла 15-летняя девушкаВидео

16:05

"В России запасы безграничны": Орбан цинично обвинил Запад в затягивании войны в УкраинеВидео

16:02

На Луганщине ВСУ "покрошили" эшелон с мобилизованными из РФ: журналист раскрыл деталиВидео

Реклама
15:55

"Если ты знал, то я тебя убью!": от кого Дантес узнал, что Дорофеева ушла к его бывшему другу

15:50

БТРы едут останавливать беглецов: на границу РФ и Грузии отправились российские военныеВидео

15:23

Женщина почувствует себя богиней: 4 имени мужчин, отношения с которыми станут лучшими в жизни

15:16

Атака и ближний бой: на Харьковщине ВСУ взяли в плен росгвардейцевВидео

15:13

В Польше запретили выступления Pink Floyd за пророссийские высказывания

14:51

48-летняя Виктория Бекхэм засветила свои "перчинки" в развратном платье с декольте до пупка

14:40

В ФРГ "опустили" Путина: его заявления по зерну можно использовать "как туалетную бумагу"Видео

14:24

День учителя 2022 в Украине: дата, традиции дня, сердечные поздравления и картинки к празднику

14:11

Когда Россия исчезнет, всем станет легчемнение

14:10

Лукашенко успокаивал Путина из-за бегства россиян из страны: два диктатора встретились в РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волос
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять