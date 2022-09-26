"Я еще та стерва": Кацурина рассказала, как начались отношения с Дантесом

Даша Кацурина в откровенном интервью призналась, как все начиналось.
Бывшая жена ресторатора Миши Кацурина и новая девушка украинского певца Владимира Дантеса Даша Кацурина поделилась деталями развода со своим мужем.
По ее словам, она слишком много выплескивала своего негатива в отношениях и не давала личного пространства мужу. "Не нужно так много работать вместе, надо давать пространство друг другу. Мы слепились очень с Мишей. Это не прикольно. Сейчас я анализирую все свои поступки в этих предыдущих отношениях и понимаю – как он жил все семь лет? Я понимаю, что я стерва еще та", – рассказала Кацурина в интервью Василисе Фроловой.
По словам Кацуриной, развод застал ее, когда она с детьми выехала в Будапешт. А вот отношения Кацуриной с Дантесом начались уже после их разводов. Даша рассказала, что певец ее много поддерживал. Когда начали шутить, что они вместе, влюбленные тоже сначала с юмором на это реагировали. Впрочем, флиртовали друг с другом.
- Теперь официально: Дантес признался Даше Кацуриной в любви, а она показала голый зад бывшему
- Надя Дорофеева прокомментировала любовные признания между Дантесом и Кацуриной
- Надя Дорофеева откровенно рассказала о разводе с Дантесом и как развивается ее роман с Кацуриным
"Нам классно вдвоем. Я не могу не сказать, что у нас там флирта не было, когда все это началось. Мы что-то могли друг другу забрасывать, то есть сбрасывать друг другу комментарии, шутить. Мы очень долго дружили, он близкий мне человек. Он видел меня и на похмелье, и не в очень хорошем настроении, хорошем или не хорошем, утром и вечером. Он меня видел любой. Когда эти отношения начались, они не начались с нуля. Эти отношения, они построены на дружбе. Поэтому они очень крепкие, искренние. Я знаю о нем очень много, его отрицательных черт, а он мои. И мы с этим согласились, когда начались отношения", - рассказала Даша.
Напомним, ранее Кацурина поделилась, что первым человеком, которому она рассказала о разводе, был музыкант и комик Владимир Дантес.
Миша и Даша Кацурины, а также Дантес с Дорофеевой объявили о своем разводе практически одновременно: и если певцы к тому моменту уже не жили вместе и давно приняли решение о расставании, уход Миши Кацурина для дизайнерки был настоящим шоком.
Тем более, что ушел он к Дорофеевой. Под впечатлением от таких новостей, Кацурина позвонила Дантесу.
Вас также может заинтересовать:
- Экстрасенс рассказала, что на самом деле творится между Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной
- "В лицо не плюнете?": Дантес рассказал, как относится к Кацурину и когда разведется с Дорофеевой
- Все по-настоящему: Даша Кацурина показала романтический поцелуй с Дантесом