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"Люди начнут меня жалеть": Настя Приходько заговорила о домогательствах Константина Меладзе

14 октября 2022, 20:02

Приходько намекнула на то, что в молодости пополнила список жертв российского "Харви Вайнштейна".

Настя Приходько
Настя Приходько высказалась о конфликте с Меладзе / Facebook Насти Приходько

Украинская общественная и политическая деятельница, Заслуженная артистка Украины, певица Анастасия Приходько заговорила о непростых отношениях с музыкальным продюсером Константином Меладзе.

В интервью для Rostyslove Production артистка призналась, что их отношения, как певицы и продюсера, закончились на крайне тревожной ноте. "Я очень много работала с психологами, но из-за той истории, которая произошла, у меня начались панические атаки, боязнь людей и я это сравниваю как раз тот период от начала работы с Константином Меладзе и до той истории, которая произошла с ним потом. Мне кажется, если я расскажу эту историю, то люди начнут меня жалеть и видеть во мне человека, который жалуется или он слабый. Может потом, когда я расскажу, люди скажут, почему ты не рассказала раньше, потому что нас таких много", - говорит Приходько.

Уточнять, что именно значит "та история" и не потребовалось. Свой травматический опыт общения с Меладзе она сравнила с аналогичным опытом у Ани Лорак и Оли Поляковой, которые ранее обвиняли продюсера в недвусмысленных предложениях в обмен на развитие карьеры.

Однако даже годы спустя Анастасия не решается раскрыть подробности - не хочет, чтобы ее жалели или осуждали. Хоть проблему она уже проработала со специалистами, говорить о ней открыто она сможет не скоро.

"Я буду ее рассказывать, когда буду в преклонном возрасте, потому что история… Я не боюсь ее рассказывать, она просто очень грязная. Будет грязнее истории Оли Поляковой и Ани Лорак. Это такая у меня психологическая травма, наверное, на всю жизнь остается и она у меня очень болит", - рассказывает артистка.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о романе, который Путин завел со второй женой своего кума Виктора Медведчука, ведущей Оксаной Марченко.

Валерий Харчишин, вокалист поп-рок-группы Друга ріка, прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.

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