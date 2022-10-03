Российский продюсер раскрыл грязный секрет популярности "золотого состава" ВИА Гры

Сергей Лавров обвинил Константина Меладзе в сутенерстве во времена "золотого состава" ВИА Гры / instagram.com/ververa

Российский продюсер Сергей Лавров обвинил другого музыкального продюсера, Константина Меладзе, в сутенерстве. Об этом он заявил росСМИ.

Лавров утверждает, что Меладзе наживался на "золотом составе" девичьей поп-группы ВИА Гра (Вера Брежнева, Надежда Мейхер, Анна Седокова): дескать собрал украинских девочек из бедных украинских семей, и "подкладывал" их под богатых бизнесменов за большие деньги.

"Миллиардеры готовы были платить любые деньги, чтобы на их яхтах пели эти красотки. Да не то чтобы пели, а как в том анекдоте: "Ты просто ходи". Я слышал от знакомых, что некоторые девочки соглашались и на закрытые ужины с миллиардерами. Такие переговоры якобы вел их продюсер. Как говорится, встреча тет-а-тет. У меня были знакомые, которые мне говорили: "Было дело, мне повезло". Но при этом сами солистки зарабатывали копейки, все миллионы забирал продюсер. При всем этом артистки были очень скромными. Летали экономом, жили в недорогих отелях. Продюсер Костя Меладзе был эдаким Карабасом-Барабасом: набрал девочек из бедных украинских семей, одел-обул, а они его слушались беспрекословно. Сказал им, как одеться - они подчинились. Сказал им раздеться - разделись. Огромные деньги вкладывались в их клипы, таким образом создавался богемный образ эдаких богинь", - рассказывает он.

В этом, считает Лавров, и был успех ВИА Гры: большие концерты не приносили прибыли, тогда как частные вечеринки с продолжением приносили Меладзе крупные суммы, которые оседали в его карманах. Певицы же были просто безмолвным орудием обогащения.

Ранее в СМИ появились новости о разводе Брежневой и Меладзе, однако их браку давали более утешительный прогноз - нумеролог увидел в их судьбе намек на появление общего потомства в 2022 году.

Тем временем певица в личном блоге оставляет странные сообщения, полные размышлений о значении тех или иных людей в жизни каждого, в которых фанаты видят намеки на расставание с продюсером.

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