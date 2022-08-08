"Учусь жить сегодня, сейчас": Брежнева после слухов о разводе сделала странное лиричное заявление

Вера Брежнева заявила, что учится жить заново / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева, на фоне слухов о разводе с ее супругом, продюсером и музыкантом Константином Меладзе, интригует поклонников пространственными размышлениями на морально-этические темы.

Так, недавно артистка ударилась в ностальгию по тем, с кем когда-то была близка. Она радуется жизненным урокам, которые принесли ей даже мимолетные встречи. Рассуждения об этом она оставила на своей странице в Instagram.

"Сегодня вдруг задумалась. С каким количеством людей в своей жизни я не просто соприкоснулась. А этим соприкосновением поддержала, помогла, позаботилась, направила, согрела, сопроводила. С большинством этих людей нас уже давно развела жизнь. С кем-то развела война. Но при этом я сейчас встречаю столько добра и тепла... от своих близких, знакомых и даже незнакомых людей. Как будто все, что когда-то отдала, возвращается через другие руки. И именно тогда, когда это нужно больше всего. Вижу, чувствую, принимаю, благодарю. И продолжаю дальше", - пишет Брежнева.

Затем она добавила загадочную приписку: "Учусь жить сегодня, сейчас". Кому именно были адресованные слова о новых и старых встречах, а также что именно заставило ее учиться жить заново, певица не уточняет.

Вера Брежнева заявила, что учится жить заново / instagram.com/ververa

Ранее герцоги Кембриджские вместе посетили публичное мероприятие, во время которого Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. В СМИ подозревают между супругами размолвку из-за романа принца Уильяма на стороне.

Также стало известно, что украинский футболист, член Национальной сборной Украины Артем Довбик в первый раз стал отцом. Первенца спортсмену подарила его супруга Юлия Черненко.

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