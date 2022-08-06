Звезда Национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик впервые стал отцом

Артем Довбик стал отцом в первый раз - у футболиста родилась дочь / instagram.com/tema_dovbyk

Украинский футболист, член Национальной сборной Украины Артем Довбик в первый раз стал отцом. Первенца спортсмену подарила его супруга Юлия Черненко.

Радостной новостью он поделился на своей странице в Instagram. У пары родилась дочь, которую назвали Кирой. Малышка появилась на свет второго августа. Однако молодые родители решили выждать некоторое время, прежде чем поделиться с миром своим счастьем.

Довбик выложил трогательные снимки с женой и новорожденной предположительно с выписки с роддома. На них он впервые показал маленькую дочь.

"02.08.2022 в нашей жизнь пришла Кира❤️❤️❤️", - написал футболист в соцсетях.

Артем Довбик и Юлия Черненко знакомы еще со школы. В 2020 году пара сочеталась узами брака.

Ранее четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн поделилась с поклонниками забавными подробностями из жизни четырехмесячного Эйтана Макаревича - сына музыканта.

Также, спустя всего 2 месяца после рождения первенца, пикантную фотосессию в нижнем белье показала американская певица и бизнесвумен барбадосского происхождения Рианна.

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