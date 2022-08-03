Жена Андрея Макаревича пожаловалась на 4-месячного сына

Эйнат Кляйн рассказала о характере сына от Андрея Макаревича / instagram.com/_einatklein_

Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн поделилась с поклонниками забавными подробностями из жизни четырехмесячного Эйтана Макаревича - сына музыканта.

Так, по словам молодой мамы, несмотря на свой малый возраст, малыш уже проявляет живой характер - Эйтани активный мальчик, и любит играть. Кляйн верит: все дело в его имени.

Эйнат не рассказала, как именно она выбирала имя для ребенка, однако оно влияет на мальчика, исправно выполняя правило литературного капитана Врунгеля: "Как корабль назовешь, так он и поплывет".

Кляйн в шутку пожаловалась подписчикам на своей странице в Instagram на неуемный нрав сына. Однако видит в этом определенную закономерность. "Вначале мы назвали детку Эйтан. А потом начались новости:

- второй израильский космонавт по имени Эйтан отправляется в космос.(Ну, думаю, ладно, в космос и я бы отправилась хоть завтра)

- новый израильский беспилотник "Эйтан" примет участие в воздушном параде.(кхм...)

- новый израильский БТР "Эйтан"...(wait, what?!)

Стоит ли говорить, что этот младенец, в свои 4 месяца, отказывается проводить в спокойном положении даже минуту, а его любимый "переключатель" с любого настроения на смех и радость - это игра в самолётик? В общем, назвали яхту..." - рассказывает Эйнат.

Эйнат Кляйн рассказала о характере сына от Андрея Макаревича / instagram.com/_einatklein_

В комментариях Кляйн утешают, дескать малыш, чудо, как любопытен, а имя ему выбрала мамина интуиция. Поэтому его ждут только долгие светлые годы жизни:

"Славный самолётик!"

"Мальчишка! Высоко летай!!!"

"Классный малыш. приятного плавания, Эйтан!"

"Какой красавчик ! Имя прекрасное! Удачи ему во всём!"

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