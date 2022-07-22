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Молодая жена Андрея Макаревича впервые показала лицо трехмесячного сына музыканта

22 июля 2022, 17:07

Эйнат Кляйн расскзала, как маленький Эйтани помогал ей в работе.

Сын Андрея Макаревича
Как выглядит младший сын Андрея Макаревича Эйтан / instagram.com/_einatklein_

Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн побаловала поклонников редким снимком сына музыканта.

Трехмесячный Эйтан помогал маме организовывать масштабное винное мероприятие, что для Кляйн оказалось тем еще испытанием. "Готовить винное мероприятие на 300 гостей с трехмесячным ребёнком на руках - это... Как бы выразиться? Challenging :) Едва не налила себе мороженого в бокал, а вина в рожок", - рассказала Эйнат.

Для привлечения внимание, она показала, как сейчас выглядит ее маленький сын. На своей странице в Instagram она показала фото Эйтана Макаревича - в кадре малыш лежит в белом песочнике и с любопытством смотрит в камеру.

Маленького сына Эйнат и Андрея Макревича тут же засыпали комплиментами и добрыми пожеланиями в комментариях:

Сын Андрея Макаревича
Сын Андрея Макаревича Эйтан / instagram.com/_einatklein_

"❤️какой славный пацанчик! Здоровья!"

"Какой сладкий!"

"Какой симпатичный! Waw!"

"Андреич серьёзный парень".

"Умные глазки! Симпатяга!"

"Мальчишка-красавец!"

"Божечки какой милый маленький Макаревич, здоровья и счастья от Души ❤️❤️❤️"

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В начале апреля четвертая жена Андрея Макаревича подарила ему сына - мальчика назвали именем, созвучным с именем матери: так у Эйнат и Андрея родился Эйтан.

Вскорости после его рождения Кляйн опубликовала трогательное семейное фото, на котором "святое семейство" впервые предстало втроем.

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