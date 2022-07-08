Молодая жена Макаревича на тропических островах показала, как выглядит через три месяца после родов

Эйнат Кляйн показала, как выглядит после родов / instagram.com/_einatklein_

Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн опубликовала снимок во время отдыха на Мальдивах.

В отличие от стандартных фото, которыми обычно пестрят социальные сети тех, кто посещает райский остров, 38-летняя супруга Макаревича не возлежала в шезлонге с цветастым напитком в руках.

Женщина предпочла более активный отдых - облачилась в гидрокостюм и отправилась на лодке на рыбалку. Именно в этот момент Кляйн и запечатлела себя на фото, которым поделилась в Instagram. Путешественница без смущения позирует без грамма макияжа, с мокрыми волосами и в массивных солнцезащитных очках.

"Океан встретил грозой, штормом и брызгами. Как же здесь чудесно!" - подписала снимок Эйнат.

Ее поклонники удивляются, как молодая мама все успевает - и за трехмесячным малышом приглядывать, и активно путешествовать.

Эйнат Кляйн на Мальдивах / instagram.com/_einatklein_

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Ранее четвертая жена Андрея Макаревича подарила ему сына - мальчика назвали именем, созвучным с именем матери: так у Эйнат и Андрея родился Эйтан.

Вскорости после его рождения Кляйн опубликовала трогательное семейное фото, на котором "святое семейство" впервые предстало втроем.

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