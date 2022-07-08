Молодая жена Макаревича на тропических островах показала, как выглядит через три месяца после родов

Эйнат Кляйн постигает азы материнства в процессе путешествий.
Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн опубликовала снимок во время отдыха на Мальдивах.
В отличие от стандартных фото, которыми обычно пестрят социальные сети тех, кто посещает райский остров, 38-летняя супруга Макаревича не возлежала в шезлонге с цветастым напитком в руках.
Женщина предпочла более активный отдых - облачилась в гидрокостюм и отправилась на лодке на рыбалку. Именно в этот момент Кляйн и запечатлела себя на фото, которым поделилась в Instagram. Путешественница без смущения позирует без грамма макияжа, с мокрыми волосами и в массивных солнцезащитных очках.
"Океан встретил грозой, штормом и брызгами. Как же здесь чудесно!" - подписала снимок Эйнат.
Ее поклонники удивляются, как молодая мама все успевает - и за трехмесячным малышом приглядывать, и активно путешествовать.
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Ранее четвертая жена Андрея Макаревича подарила ему сына - мальчика назвали именем, созвучным с именем матери: так у Эйнат и Андрея родился Эйтан.
Вскорости после его рождения Кляйн опубликовала трогательное семейное фото, на котором "святое семейство" впервые предстало втроем.
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