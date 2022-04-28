"Я считаю, что это безопаснее сейчас": Андрей Макаревич лишил сына российского гражданства

Андрей Макаревич лишил сына российского гражданства / instagram.com/_einatklein_

Музыкант и лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич и его четвертая супруга - журналистка, фотограф и гид Эйнат Кляйн недавно стали родителями. Их первый общий сын родился в Израиле, что делает малыша гражданином этой страны.

На вопрос о том, будет ли новорожденный Эйтан Макаревич иметь российское гражданство, его родители ответили отрицательно.

"Я считаю, что это безопаснее сейчас. А главное – зачем? Израильское гражданство перекрывает все 99,9% потребностей. Он не сможет поехать в Судан, например, или в Чад. Израиль для меня единственная безопасная страна. Потому что мои предки жили и в Украине, и в России и всегда это плохо заканчивалось. Настоящий еврей должен жить в Израиле", - рассказывает Кляйн.

К слову, переезд Макаревича из рф в Израиль изначально не был связан с развязанной кремлем полномасштабной войной в Украине. Музыкант с женой давно планировали этот важный шаг в связи с ожиданием сына.

Андрей Макаревич пока уклончиво отвечает, планирует ли он когда-либо возвращаться в свою "неумытую россию". "Я продолжаю оставаться слабо мотивированным интуитивным оптимистом. Мне почему-то, вопреки логике, продолжает казаться, что этот глупый сон закончится раньше, чем мы ожидаем, и многие поедут обратно. В любом случае я бы хотел, когда у меня возникает желание поехать туда или сюда, чтобы у меня не было обременения какими-нибудь дурацкими дополнительными проблемами", - рассказывает он.

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Лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич резко высказывается против военной агрессии рф в Украине, и не менее жесток к тем, кто эту войну одобряет - их артист считает "мудачьем" с деревом в голове.

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