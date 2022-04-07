Макаревич показал новорожденного сына и обнародовал редкое имя (Фото)

Макаревич стал отцом в четвертый раз/ УНИАН

Российский рок-певец и автор песен, который несмотря на войну россии в Украине, продолжает поддерживать украинцев, сообщил о рождении четвертого сына.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Ну вот, знакомьтесь. Эйтан. Отличный парень", - написал исполнитель.

Четвертый малыш Макаревича получил необычное имя

Пользователи соцсети принялись поздравлять артиста с пополнением в семье.

Известно, что Макаревич женат на журналистке Эйнат Кляйн. Она – четвертая жена артиста. От предыдущих браков у певца еще трое детей (дочери – Дана, Анна и сын Иван). Новая жена младше Макаревича на 30 лет.

Ранее лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.