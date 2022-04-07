УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Макаревич показал новорожденного сына и обнародовал редкое имя (Фото)

7 апреля 2022, 12:00

Артист поделился своей радостью с подписчиками.

Макаревич
Макаревич стал отцом в четвертый раз/ УНИАН

Российский рок-певец и автор песен, который несмотря на войну россии в Украине, продолжает поддерживать украинцев, сообщил о рождении четвертого сына.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеДаже Гитлеру такое в голову не приходило: Макаревич предупредил Путина о судьбе фюрера

"Ну вот, знакомьтесь. Эйтан. Отличный парень", - написал исполнитель.

Четвертый малыш Макаревича получил необычное имя

Пользователи соцсети принялись поздравлять артиста с пополнением в семье.

Известно, что Макаревич женат на журналистке Эйнат Кляйн. Она – четвертая жена артиста. От предыдущих браков у певца еще трое детей (дочери – Дана, Анна и сын Иван). Новая жена младше Макаревича на 30 лет.

Ранее лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

viber
Андрей Макаревич
Реклама
Популярное
Снегопад и мощный ветер: в Украину идет опасное похолоданиеСнегопад и мощный ветер: в Украину идет опасное похолодание Сделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочьСделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочь Не молчит, как бабушка: внучка Софии Ротару призвала мировое сообщество помочь Украине и украинцамНе молчит, как бабушка: внучка Софии Ротару призвала мировое сообщество помочь Украине и украинцам Спутник зафиксировал в Буче братскую могилу гигантских размеров – фотоСпутник зафиксировал в Буче братскую могилу гигантских размеров – фото 15 раз бомбил мирные города в Украине: журналист рассказал, как поймали пилота-оккупанта на новейшем самолете15 раз бомбил мирные города в Украине: журналист рассказал, как поймали пилота-оккупанта на новейшем самолете
Поддержите Главред

Последние новости

12:44

Россия применяет авиацию на Донбассе, поскольку в остальной Украине ее крушит ПВО – Арестович

12:37

Сборище бомжей в калошах: из Тувы перебрасывают пушечное мясо на войну в УкраинуВидео

12:30

Бучанская резня: мэр рассказал, что 90% погибших были застреленыВидео

12:25

Как избавиться от тараканов в квартире и доме – народные средства, которые помогают

12:25

Путин готовит для себя выход из гаагского тупикамнение

Реклама
12:00

Макаревич показал новорожденного сына и обнародовал редкое имя (Фото)Видео

11:59

В разведке Британии предупредили о подготовке нового удара РФ: названо направлениеВидео

11:51

"Им хочется крови, убийств и изнасилований": Ким объяснил, почему россияне стоят своего правителя

11:36

Спецназовцы ВСУ сожгли ЗРК Бук российских оккупантовВидео

11:26

Системы ПВО, противотанковое и тяжелое оружие: сегодня НАТО обсудит поставки военной помощи Украине

11:22

"Во всех подразделениях теробороны вспышки": врач гневно напомнил украинцам о коронавирусеВидео

11:18

"Не вижу быстрого решения": Ким рассказал, когда может закончиться война в УкраинеВидео

11:10

"Нас просто всех убьют": Ефросинина рассказала, что говорили русские звезды на мольбу выйти на митингиВидео

11:08

Российских военных гонят в Украину голодными и с обмороженными ногамиВидео

11:06

Первым "посыпется" МИД РФ: Арестович рассказал, с чего начнется развал российской власти

10:37

Пятерых "откобзонили", троих взяли в плен: на Сумщине ВСУ поймали орков возле авто с награбленнымВидео

10:33

Палач разозлился: как Украина впервые дала сдачи Россиимнение

10:30

Гороскоп на завтра, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недругов

10:12

НАТО хочет сделать Украину "неудобоваримой для РФ", чтобы Путин не смог снова напасть - NYT

10:05

Украина получит бронеавтомобили Mastiff и Jackal от Великобритании

Реклама
09:24

Война в Украине может быть долгой и мучительной, в НАТО - раскол из-за отношения к РФ - NYTВидео

09:22

Грозился "взять" Киев, но не смог совладать с мячом: Кадыров опозорился на баскетбольном матчеВидео

08:56

Украина примиряет антагонистов – США и Китай: почему Россия зря рассчитывает на Поднебеснуюмнение

08:49

"Назар - настоящий герой": боец ВСУ спас 20 побратимов ценой собственной жизни

08:48

"Не захотела по-хорошему, будем по-плохому": в Мозыре солдаты РФ изнасиловали студентку - соцсетиВидео

08:29

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2022: Тельцам – сплетни, Скорпионам – везение, Стрельцам – зависть

08:09

"Все ВДВ-шники, пацаны": в России сняли на видео десятки могил ликвидированных в Украине десантниковВидео

08:07

Около 60 псковских десантников отказались ехать на войну в Украину - СМИ

07:25

Дочь женщины с красным маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи, рассказала историю материВидео

07:08

Оккупанты в Чернобыле действительно рыли себе окопы в Рыжем лесу - видео с дронаВидео

06:39

Жириновский умер, но Путин продолжает его деломнение

06:37

ВСУ за сутки уничтожили десятки оккупантов и "приземлили" один самолет на востоке страныВидео

06:19

Российские снайперы тренировались на живых мишенях: в Гостомеле в гараже нашли тела 11 украинцевВидео

06:01

В Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном доме

05:42

РФ может начать новую кровавую волну войны: Зеленский назвал условияВидео

05:34

Красивый желто-голубой маникюр для тех, у кого Украина в сердцеФото

05:05

От банкнот и спичек до трусов с картой Украины: чем торгуют орки-мародеры в РФВидео

04:36

"Убей, укради, подставь, сдохни": украинские знаменитости делятся "заповедями россиян"

03:25

Бомбардировать Киевщину приказывал генерал РФ родом из Черкасчины - там до сих пор живут его родные

02:55

"Армия рабов, но с ядерным оружием": военный объяснил, расширит ли РФ войну за пределы УкраиныВидео

Реклама
02:20

Дожди и новое похолодание: погода снова готовит неприятный сюрпризВидео

01:43

Россия проиграла первый этап войны в Украине: военный раскрыл дальнейшие планы КремляВидео

01:35

"Абсолютные изверги, утопленные в крови": Алан Бадоев эмоционально отреагировал на трагедию в БучеВидео

01:05

Благовещенье Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления к светлому празднику

01:03

На Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий ПутинаВидео

00:51

Приметы на 7 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022Видео

00:43

Людей пытали и издевались: на Сумщине нашли около 100 тел мирных жителейВидео

00:25

В Минюсте поведали, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье

06 апреля, среда
23:57

Украинские десантники уничтожили элитное российское подразделение и его охрану из спецназаВидео

23:41

"Этому нет прощения": Даша Квиткова послала фанатов "русского мира" лично вывозить тела из Бучи

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять