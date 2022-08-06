Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо после слухов об изменах принца Уильяма

Кейт Миддлтон сняла обручалное кольцо / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Герцоги Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон, посетили Игры Содружества в Бирмингеме в компании их единственной дочери Шарлотты. Спортивные состязания в различных видах спорта немало повеселили королевскую семью.

Однако одна деталь этого визита привела поклонников монарших особ в замешательство - на безумянном пальце Миддлтон не было обручального кольца, которое ранее принадлежало матери ее супруга, принцессе Диане.

На снимках, которыми Кембриджские поделились на своей официальной странице в Instagram, видно, что Кейт избавилась от символического украшения.

Такой жест герцогини вызвал тревогу, ведь недавно в СМИ начали распространяться слухи о неверности принца Уильяма. Желтая пресса утверждала, что Миддлтон знает о романе, но предпочитает закрывать глаза на интрижку.

Впрочем, отсутствие кольца на пальце может сказать принцу Уильяму гораздо больше, чем могла бы произнести вслух разъяренная супруга.

Кейт Миддлтон сняла обручалное кольцо / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

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