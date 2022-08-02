Герцогиня Кембриджская засветила лишнего: Кейт Мидлтон похвасталась ножками в коротких шортах

Кейт Миддлтон показала загорелые ноги в коротких шортах / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон осуществила публичный выход в крайне необычном наряде. 40-летняя герцогиня Кембриджская показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

Парусная регата - не самое удачное место для строгих платьев и каблуков. Миддлтон решила не выбиваться из толпы, и положилась на более спортивный стиль - легкий сине-белый джемпер в горизонтальную полоску, белые шорты до середины бедра и светлые кеды.

Не стала мудрить будущая королева и с прической - длинные волосы она уложила крупными естественными локонами. На лице Миддлтон был минимум макияжа, из украшений - скромные золотые серьги.

После официальной части герцогиня Кембриджская переоблачилась в гидрокостюм, и присоединилась к заплыву в составе команды SailGP Team.

Кадры с мероприятия были опубликованы на официальной странице семьи Кейт и Уильяма в Instagram.

Кейт Миддлтон показала загорелые ноги в коротких шортах / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Ранее Елизавета II посетила публичное мероприятие в цветах национального флага Украины, в чем угадывался жест поддержки украинскому народу.

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