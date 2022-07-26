РосСМИ сообщили о расставании Меладзе и Брежневой

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Российский таблоид со ссылкой на некого блогера Алену Жужу сообщили о расставании звездной пары Веры Брежневой и Константина Меладзе.

По словам блогера, которую цитирует Solenka.info, какой-то приближенный к семье человек сообщил, что проблемы в семье были давно и вот пара приняла решение расстаться. Также стало известно, что пара никак не комментирует свои отношения.

Блогерша также обратила внимание на то, что из акаунта певицы исчезли все фотографии с ее супругом. Где сейчас находится продюсер точно неизвестно, но согласно неподтвержденной информации Константин, как и Вера, перебрался в Италию. Туда же прилетела и его 18-летняя дочь от первого брака Лия.

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Напомним, Константин Меладзе теперь живет не только с Верой Брежневой. Рядом с ним теперь проживает и его бывшая супруга Яна Сумм.

Мать троих детей композитора, с которой он развелся в 2013 году, переехала жить в Италию.