Меладзе вернул себе бывшую жену

Меладзе, Брежнева и его экс жена поселились в Итаоии / https://www.instagram.com/meladzemusic/?hl=ru

Константин Меладзе теперь живет не только с Верой Брежневой. Рядом с ним теперь проживает и его бывшая супруга Яна Сумм.

Мать троих детей композитора, с которой он развелся в 2013 году, переехала жить в Италию.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на некий источник, Меладзе помог бывшей жене поселиться поближе к нему. Поговаривают, что он решил все бытовые вопросы, связанные с переездом не только экс-супруги, но и их общих дочерей Алисы, Лии и сына Валерия.

Читайте также"Меладзе, случайно, не о вас пел?": Заворотнюк похвасталась загорелым телом на турецком курорте

Считается, что Константин Меладзе владеет шикарной виллой на озере Гарда и квартирой в курортном городе.

Напомним, ранее певец Валерий Меладзе 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной, в числе первых призвал остановить кровопролитье и сесть за стол переговоров. За свою антивоенную позицию артист даже был включен в список "запрещенных" на территории РФ.