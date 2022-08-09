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"Возможна беременность": нумеролог дал прогноз по браку Медадже и Брежневой

9 августа 2022, 17:06

По словам нумеролога Владимира Кузнецова, Брежнева может в нынешнем году забеременеть - в браке, от своего супруга, известного продюсера Константина Меладзе.

Меладзе, Брежнева
Нумеролог дал прогноз по браку Медадже и Брежневой / коллаж фото УНИАН

Уже в самом ближайшем времени в семье поп-певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе вполне вероятно пополнение. Такой прогноз дает издание "Стархит" со ссылкой на нумеролога Владимира Кузнецова.

"Если говорить о Константине Меладзе и Брежневой, то Меладзе — трудолюбивый и практичный человек. Благодаря этому он и добился признания и успеха. У Веры характер безудержный. У нее в программе написано, что она звезда и артистка. Сегодня у Константина все складывается, а у Веры — год интриг, обмана, измены. У Веры в этом году вполне возможна беременность. 2023-й будет у певицы непростым, она это отлично понимает. Возникнут всевозможные спады в карьере. Вполне возможно развод, но надо пожалеть Брежневу. Они с Константином неплохая пара. Если продюсер сразится за нее, то все будет хорошо. Брежневу лихорадит, она совершает непонятные поступки. Конкретно говорить о разводе не могу, но в отношениях у них не очень хорошо", — говорит он.

Причем, как говорит Кузнецова, у Веры Брежневой есть очень много хороших качеств.

"Человек чувствительный, сердечный. Натура утонченная. Умеет выслушать, дать совет. Любит дальние поездки и приключения. Легко приспосабливается к изменениям. Имеет прогрессивное мышление. Как правило, для такого человека трудно найти мотивацию — деньги для него ничего не означают. Тратит она их быстро, собирать не умеет", — подытожил нумеролог.

Напомним, ранее бывший пиар-менеджер Веры Брежневой Анастасия Драпеко заявила, что певица больше никогда не вернется в Россию.

Брежнева покинула Россию в самом начале масштабного вторжения войск российского диктатора Путина в Украину. Певица была в Италии, а в мае месяце приехала в Польшу, помогая беженцам из Украины.

До того певица рассказала, что ее супругу, композитору Константину Меладзе и с дочерью в начале войны во время обстрелов Киева пришлось находиться в бомбоубежище.

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Автор: Егор Бунин
Вера Брежнева Константин Меладзе новости шоу бизнеса
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