"Она сюда не вернется": Вера Брежнева навсегда покинула Россию

Вера Брежнева / instagram ververa

Украинская певица Вера Брежнева больше не приедет в Россию. Как заявила PR-менеджер Брежневой, она больше не работает с артисткой.

"Веры Брежневой больше нет, она сюда не вернется", - сказала менеджер Анастасия Драпеко, передает мк.ru.

Вера Брежнева покинула Россию в самом начале масштабного вторжения войск российского диктатора Путина в Украину.

Певица была в Италии, а в мае месяце приехала в Польшу, помогая беженцам из Украины.

Артистка опубликовала у себя в Instagram сторис, где она разгружает фуру в Люблине. Знаменитость была одета в яркий спецжилет и спортивные штаны. Певица написала, что в центре гуманитарной помощи не хватает волонтеров, особенно мужчин, поэтому женщины выполняют всю работу сами.

Вера Брежнева осудила действия РФ

Напомним, 40-летняя украинская певица Вера Брежнева после начала полномасштабной войны России против Украины осудила действия российских властей и уехала за границу помогать беженцам.

Позднее Брежнева опровергла домыслы, рассказав, что уехала из Италии, где у ее супруга Константина Меладзе свой дом.

Ранее Брежнева рассказывала, что ее мужу и дочери в начале войны во время обстрелов Киева пришлось находиться в убежище.

Читайте также: