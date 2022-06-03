"Она сюда не вернется": Вера Брежнева навсегда покинула Россию

Вера Брежнева покинула Россию в самом начале масштабного вторжения в Украину.
Украинская певица Вера Брежнева больше не приедет в Россию. Как заявила PR-менеджер Брежневой, она больше не работает с артисткой.
"Веры Брежневой больше нет, она сюда не вернется", - сказала менеджер Анастасия Драпеко, передает мк.ru.
Вера Брежнева покинула Россию в самом начале масштабного вторжения войск российского диктатора Путина в Украину.
Певица была в Италии, а в мае месяце приехала в Польшу, помогая беженцам из Украины.
Артистка опубликовала у себя в Instagram сторис, где она разгружает фуру в Люблине. Знаменитость была одета в яркий спецжилет и спортивные штаны. Певица написала, что в центре гуманитарной помощи не хватает волонтеров, особенно мужчин, поэтому женщины выполняют всю работу сами.
Вера Брежнева осудила действия РФ
Напомним, 40-летняя украинская певица Вера Брежнева после начала полномасштабной войны России против Украины осудила действия российских властей и уехала за границу помогать беженцам.
Позднее Брежнева опровергла домыслы, рассказав, что уехала из Италии, где у ее супруга Константина Меладзе свой дом.
Ранее Брежнева рассказывала, что ее мужу и дочери в начале войны во время обстрелов Киева пришлось находиться в убежище.
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