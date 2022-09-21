"Очень переживаю": Константин Меладзе прокомментировал развод

Константин Меладзе рассказал о разводе / instagram.com/ververa

Музыкальный продюсер Константин Меладзе сейчас оказался в водовороте светских сплетен. Ему приписывают развод с его нынешней супругой, экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой.

Сплетники утверждают, что они разошлись еще летом 2022 года из-за измен продюсера. Иронично, но именно его неверность стала причиной окончания предыдущего брака Меладзе с Яной Сумм.

Он несколько лет изменял ей с Верой Брежневой, и после их официальной свадьбы в 2015 году украинской певице предрекали, что их брак закончится тем же.

Однако тогда Меладзе был убежден, что его поиск настоящей любви можно остановить на Вере Брежневой. "Путешествие среди женщин закончено, я нашел единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это", - цитирует старое интервью продюсера российское издание.

Ранее браку Брежневой и Меладзе давали более утешительный прогноз - нумеролог увидел в их судьбе намек на появление общего потомства в 2022 году.

Тем временем певица в личном блоге оставляет странные сообщения, полные размышлений о значении тех или иных людей в жизни каждого, в которых фанаты видят намеки на расставание с продюсером.

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