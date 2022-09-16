Вера Брежнева и Константин Меладзе официально развелись ещё летом - росСМИ

Вера Брежнева и Константин Меладзе оформили официальный развод - росСМИ / instagram.com/ververa

Певицу Веру Брежневу и музыкального продюсера Константина Меладзе пытаются "развести" с 2015 года, когда артисты узаконили свой брак. Такое негативное к себе отношения пара заработала в узких кругах из-за того, что долгое время крутила роман за спиной жены продюсера.

Из-за этого конфуза ненавистники все грозят Брежневой бумерангом, дескать о любвеобильности братьев Меладзе можно слагать легенды, и рано или поздно Константин снова начнет оглядываться по сторонам в поисках новой любовницы.

РосСМИ с отсылкой на некую украинскую блогерку заявляют, что именно это и случилось с парой Меладзе-Брежнева летом 2022 года, когда в прессе начали появляться слухи об их разводе.

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Блогерка утверждает, что слухи оказались правдивыми, и летом артисты расстались и оформили все документы. Огласке эту грустную новость не предавали по причине неуместности в такой сложный для Украины момент.

Точная причина расставания неизвестна, но предполагается, что это все тот же бумеранг - Меладзе не смог удержать себя в штанах и изменил Брежневой.

Новые слухи об их разрыве ни продюсер, ни певица не комментируют, продолжая хранить гробовое молчание о том, что происходит в их семейном гнездышке.

Ранее браку Брежневой и Меладзе давали более утешительный прогноз - нумеролог увидел в их судьбе намек на появление общего потомства в 2022 году.

Тем временем певица в личном блоге оставляет странные сообщения, полные размышлений о значении тех или иных людей в жизни каждого, в которых фанаты видят намеки на расставание с продюсером.

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