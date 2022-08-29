Вера Брежнева испугала фанатов осунувшимся видом / instagram.com/ververa

Украинская певица, одна из первых красавиц отечественной сцены Вера Брежнева поделилась на своей странице в Instagram редким сэлфи.

Актриса свернула свою концертную деятельность на время войны, посвятив все свое время волонтерству. Она помогает украинским беженцам справиться с лишениями, на которые их обрекли вражеские войска.

Брежнева показала, как выглядит сейчас. На снимке, сделанном, вероятно, в зеркале, она предстала в мешковатых джинсах, черном топе и свободной рубашке. Волосы артистка собрала на затылке в изящную прическу.

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Фанаты, глядя на снимок, назвали певицу уставшей и грустной. На что Брежнева ответила: "Это просто я. Теперь такая. И все это время я себе не нравилась. Но не сегодня".

Артистка подчеркнула, что ее новый облик, далекий от блистающих концертных образов, ее очень даже устраивает. Она принимает перемены в своей внешности, как данное.

Вера Брежнева испугала фанатов осунувшимся видом / instagram.com/ververa

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

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