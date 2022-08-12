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Брежнева расплакалась, когда зашла в одно знаковое место

12 августа 2022, 15:15

Певица поделилась с подписчиками своими эмоциями.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева, которая поддержала Украину в войне с Россией и активно занимается волонтерской деятельностью, рассказала о том, как зайдя в музыкальную студию, расплакалась.

"Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это. А потом... ", - написала она на своей странице в Instagram.

Брежнева расплакалась, когда зашла в одно знаковое место
Брежнева расплакалась, когда зашла в одно знаковое место

Напомним, ранее певица Вера Брежнева показала, как она стала выглядеть за все время войны. Артистка, несмотря на слухи о разводе и войну в Украине, продолжает волонтерить и рассказала о том, как сейчас выглядят ее волосы.

На своей странице в Instagram, она написала о том, что люди украинцы проходят сложный период и он не может быть без трансформаций. "Этот переход каждому дается по-разному. В моем близком окружении меняются все. Вместе и по отдельности. И меняемся мы постоянно", - написала она.

Вера Брежнева
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