Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в восхитительно коротких шортах

Спортсменке удается быть воплощением красоты даже во время тяжелых физических нагрузок.
Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук показала, как готовится к завершению спортивного сезона.
27-летняя спортсменка рассказала, что ей предстоит еще несколько важных выступлений, прежде чем она сможет отдохнуть. Сейчас она находится в швейцарской Лозанне.
На своей странице в Instagram Бех-Романчук показала кадры, сделанные, вероятно, во время тренировки перед одним из стартов. Девушка в похвасталась восхитительно подтянутым и рельефным телом.
Она выбрала гармоничный наряд, который совмещал в себе комфорт и женственность. Легкоатлетка попала в кадр в розовом спортивном топе и свободных мини-шортах, которые во время прыжка задрались, пикантно оголяя ее ягодицы.
Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.
Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.
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