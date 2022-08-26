Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в восхитительно коротких шортах

Марина Бех-Романчук в мини-шортах показала разминку перед соревнованием / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук показала, как готовится к завершению спортивного сезона.

27-летняя спортсменка рассказала, что ей предстоит еще несколько важных выступлений, прежде чем она сможет отдохнуть. Сейчас она находится в швейцарской Лозанне.

На своей странице в Instagram Бех-Романчук показала кадры, сделанные, вероятно, во время тренировки перед одним из стартов. Девушка в похвасталась восхитительно подтянутым и рельефным телом.

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Она выбрала гармоничный наряд, который совмещал в себе комфорт и женственность. Легкоатлетка попала в кадр в розовом спортивном топе и свободных мини-шортах, которые во время прыжка задрались, пикантно оголяя ее ягодицы.

Марина Бех-Романчук в мини-шортах показала разминку перед соревнованием / instagram.com/marynabekh

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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