УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в восхитительно коротких шортах

26 августа 2022, 21:10

Спортсменке удается быть воплощением красоты даже во время тяжелых физических нагрузок.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в мини-шортах показала разминку перед соревнованием / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук показала, как готовится к завершению спортивного сезона.

27-летняя спортсменка рассказала, что ей предстоит еще несколько важных выступлений, прежде чем она сможет отдохнуть. Сейчас она находится в швейцарской Лозанне.

На своей странице в Instagram Бех-Романчук показала кадры, сделанные, вероятно, во время тренировки перед одним из стартов. Девушка в похвасталась восхитительно подтянутым и рельефным телом.

Видео дня

Она выбрала гармоничный наряд, который совмещал в себе комфорт и женственность. Легкоатлетка попала в кадр в розовом спортивном топе и свободных мини-шортах, которые во время прыжка задрались, пикантно оголяя ее ягодицы.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в мини-шортах показала разминку перед соревнованием / instagram.com/marynabekh

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

Другие новости:

шоу-бизнес Марина Бех новости спорта новости шоу бизнеса Марина Бех-Романчук
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:43

Отдали под суд: в Полтаве учительница лгала ученикам о зверствах "Азова" и поддерживала "Л/ДНР"

21:28

"Золотая гречка": в Украине рухнут цены на популярный продуктВидео

21:23

Враг мощно ударил по Днепропетровщине: повреждены частные дома и предприятие, есть раненаяВидео

21:17

Свидетель из "Матрицы": Киану Ривз сделал доброе дело для молодоженовВидео

21:15

У Зеленского рассказали, как переговоры с Россией станут "смертным приговором" для УкраиныВидео

Реклама
21:10

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в восхитительно коротких шортах

21:02

Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие, есть такие признаки – Центр оборонных стратегийВидео

20:56

Почему Киркоров спешно покинул Россию и отправился в США: близкая подруга сдала артистаВидео

20:46

"Давно забрал бы Киев": Кадыров закатил истерику в ответ на подозрение СБУ

20:42

Русские и Антоновский мост: мыши плакали, но продолжали грызть кактусмнение

20:42

Резидентские прокси: удобство и надежность в интернете новости компании

20:34

Сложный период для многих: астролог рассказала, что принесет украинцам новолуние

20:33

Назло бывшему: Наталья Валевская засветила пышную грудь в декольте до пупка

20:13

Насилуют и угрожают бросить в реактор: оккупанты обустроили пыточные в бункерах на ЗАЭСВидео

19:55

Тарифы на коммуналку: в СНБО поведали, стоит ли ждать взлета цен на отопление

19:48

Более 20 HIMARS, M270 и MARS уничтожили уже как минимум 50 военных складов войск РФ – МинобороныВидео

19:28

Осень нагрянет быстро: синоптик назвала дату ощутимого похолодания в УкраинеВидео

19:18

В ЕС бьют тревогу: ситуация на ЗАЭС остается очень тревожной - БоррельВидео

19:05

Убежал в Чехию: депутата Юрия Бойко заметили на прогулке в Карловых ВарахВидео

19:03

Гороскоп на завтра, 27 августа 2022: Овнам – долги, Весам – серьезный разговор, Скорпионам – знаки судьбыВидео

Реклама
18:50

День гражданской авиации Украины 2022 - открытки, картинки, поздравления в прозе и стихах

18:37

В моду на осень 2022 входит удивительная прическа, которую можно сделать за 1 минутуФото

18:30

Россия уже получила от Ирана сотни беспилотников – АРВидео

18:19

Пацаны и болтуны: Лукашенко в гневе набросился на Шольца и МакронаВидео

18:13

Соловьев на росТВ закатил истерику и сравнил Шольца с диктатором Гитлером

17:55

Ситуация может резко ухудшиться: обязательную эвакуацию могут ввести еще в 3 регионах УкраиныВидео

17:47

Мария Бурмака раскритиковала Папу Римского за заявление о "невинной жертве" Дугиной

17:37

В Варшаве дети душевно спели "Ой у лузі червона калина" перед Хлывнюком и растрогали музыканта

17:27

Серьезные потери и неприятности: названы 2 самых опасных дня сентября 2022Видео

17:26

Враги готовят новые провокации на ЗАЭС: завезли в Мелитополь химические лаборатории - мэр

17:18

Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятностиВидео

17:13

ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту на Херсонщине: логистика войск РФ на эстакаде остановленаВидео

17:06

Сокрушительные ошибки, большие потери и "секретная" помощь: гороскоп для Украины на 2023 годВидео

17:00

Гниют корни и желтеют листья: причины гибели орхидеи и как спасти экзотический цветок

16:40

"Поклоняется всаднику апокалипсиса": Макс Гордеев рассказал почему на Путина не действуют проклятьяВидео

16:38

Поврежденные купюры: в НБУ рассказали, как распознать и не попасться на мошенничество оккупантов

16:14

Раньше был полицейским: в Бердянске подорвали замначальника "ГАИ"Видео

16:11

Ремонт неизбежен: почему важно класть телефон экраном вниз

15:55

Безумный путинист Михалков назвал украинский язык катастрофой для России

15:22

"Брат Тодоренко - против России, а родители поддерживают ее": певец и боец ВСУ Серга раскрыл тайну

Реклама
15:09

В Бахмуте ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер" из Карелии: за решеткой оставалось сидеть еще 8 летВидео

15:03

Россия опасается ударов армии Украины и выводит свою авиацию из Крыма – Business InsiderВидео

14:39

"Поеду с тобой, чтобы спасти": украинка отправилась на фронт за мужем, оставив успешный бизнес

14:23

Умер звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210

14:18

Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецептВидео

14:09

Ни за какие деньги: компания Baykar не будет продавать России "Байрактары"Видео

13:53

Путин как никогда далек от "возвращения Украины в лоно России" и готовится к затяжной войне – NYTВидео

13:50

Накрыл жену своим телом при расстреле: на оккупированной Херсонщине нашли мертвыми супругов-фермеровВидео

13:37

"Разминайте языки": Полякова без лифчика бросила вызов Астафьевой

13:20

"Их ничего не спасет": Лукашенко угрожает Западу белорусскими самолетами с ядерным оружиемВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять