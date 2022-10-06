"Плохая та кума...": Дмитрий Гордон рассказал про роман между Владимиром Путиным и Оксаной Марченко

У Путина роман с женой Медведчука / facebook.com, ua.depositphotos.com

В конце сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. При этом стало известно, что 200 украинских воинов обменяли на одного-единственного человека - кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон в беседе с Виолеттой Логуновой сообщил, кто повлиял на решение президента-тирана обменять кума на пленных защитников Украины.

Так Гордон намекнул, что Путина и жену Медведчука, ведущую Оксану Марченко, связывают более интимные отношения, нежели просто дружба.

"Что я думаю? Я думаю, что историю обмена мы узнаем обязательно, но позже. Я думаю, что здесь были задействованы мощные транснациональные силы, где были учтены интересы многих сторон. Все завязалось в единый клубок. Знающие люди говорят мне, что у Путина и у жены Виктора Медведчука, Оксаны Марченко, особые отношения. Я пикантно скажу "особые отношения". Первый раз об этом говорю. Исходя из этого по большому счету Путину Медведчук не нужен. Объясню, почему. Медведчук - вор", - заявил Гордон.

Владимир Путин является кумом Виктора Медведчука - в 2004 году он крестил младшую дочь предателя, Дарью.

Ранее Дмитрий Гордон показал икону с молитвой святому Димитрию-клоуну, с помощью которой в РФ промывают мозги пропагандисты, обрекая людей на вечную нищету.

Также российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

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