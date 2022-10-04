Размахивал руками в боевой стойке: в центре Киева набросились на Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон / instagram.com/gordondmytro, скриншот

В Киеве на украинского журналиста Дмитрия Гордона набросился неизвестный.

Как свидетельствует видеозапись, которую распространили ряд Telegram-каналов, возле своего офиса в центре города в Гордона бросили неизвестный пакет.

Когда именно произошел инцидент, пока неизвестно.

Так, на опубликованных кадрах зафиксировано, как Гордон разговаривает с двумя мужчинами и в то же время стоит в бойцовской позе. В какой-то момент один из мужчин бросает в направлении журналиста пакетом, а тот пытается нанести ответный удар. Однако обоих участников стычки разнял третий мужчина.

На этом видео обрывается, и чем завершился конфликт – пока неизвестно. Сам Гордон тоже пока не комментировал ситуацию.

Ранее в Instagram-сторис Гордона появился коллаж: на нем в образе святого (вероятно, канонизированного князя Киевской Руси Владимира Мономаха) но с красный клоунским носом изображен Дмитрий Медведев - заместитель главы Совета Безопасности РФ и бывший российский президент, известный не только своим скудоумием, но и странными запутанными речами. Они становятся предметом шуток даже в России, где президенту привыкли бездумно заглядывать в рот.

"Святой Димитрий - помогает при отсутствии денег, дает силы держаться", - гласит разъяснение к "иконе", которой рашистские пропагандисты, похоже, приучают жителей РФ жить в грязи и нищете, и радоваться этому.

До того Гордон на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором изображен плакат с российской символикой, под эгидой которой россия убивает мирных украинских жителей и рушит украинские города, рядом с которым спит пьяный россиянин.

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