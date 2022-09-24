Россиянам-"крымнашистам" в Казахстане не сдают квартиры: Гордон показал видео

Дмитрий Гордон / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон продолжает бороздить просторы Интернета и находить для фолловеров все новые и новые примеры русской глупости и издевательств над россиянами. В этот раз Гордон на своей странице в Instagram разместил видео, снятое одним из казахстанских радиоведущих.

Казах решил проверить, правда ли то, что россиянам в Казахстане отказывают в аренде жилья. Ведущий позвонил одной из женщин, которая сдает дорогую квартиру в центре Алматы (стоимостью 833 доллара ‒ примерно на 240 долларов выше средней зарплаты в городе).

Во время разговора радиоведущий спросил, сдается ли квартира гражданам России. На что женщина сначала ответила, что не будет делать регистрацию россиянам.

Ведущий ответил, что ничего не нужно делать, а просто он хочет снять квартиру. И тут женщина задает сакраментальный вопрос: "Чей Крым?". Для чистоты эксперимента мужчина ответил ‒ "русский". Женщина тут же сказала: "Ну, тогда я не сдам, извините".

Напомним, ранее в Instagram-сторис Гордона появился коллаж: на нем в образе святого (вероятно, канонизированного князя Киевской Руси Владимира Мономаха) но с красный клоунским носом изображен Дмитрий Медведев - заместитель главы Совета Безопасности РФ и бывший российский президент, известный не только своим скудоумием, но и странными запутанными речами. Они становятся предметом шуток даже в России, где президенту привыкли бездумно заглядывать в рот.

"Святой Димитрий - помогает при отсутствии денег, дает силы держаться", - гласит разъяснение к "иконе", которой рашистские пропагандисты, похоже, приучают жителей РФ жить в грязи и нищете, и радоваться этому.

До того Гордон на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором изображен плакат с российской символикой, под эгидой которой россия убивает мирных украинских жителей и рушит украинские города, рядом с которым спит пьяный россиянин.

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