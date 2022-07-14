"Россиюшка": Гордон показал пьяное опустившееся "лицо" России

Дмитрий Гордон / скриншот

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который недавно высмеял фотографию певицы-путинистки украинского происхождения Наташи Королевой, показал настоящее "лицо" россии.

Гордон, на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором изображен плакат с российской символикой, под эгидой которой россия убивает мирных украинских жителей и рушит украинские города, рядом с которым спит пьяный россиянин.

"Россиюшка", - подписал свое фото журналист.

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Его фоловерам понравился "месседж" и они с радостью разделили нелюбовь к агрессивному соседу в комментариях.

"Цвет нации", "Дома", "Вся страна в одном фото", - написали они.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон рассказал о том, что главарь донецких террористов Денис Пушилин, который недавно назначил Владимира Бандуру "руководителем городской администрации" Святогорска, отправил своих любовницу и дочь в Москву.

Как сообщил на своей странице украинский журналист, лидер несуществующей "днр" Пушилин отправил свою дочь и любовницу отсидеться в москве. На видео две женщины отправляют воздушные поцелуи тому, кто снимает, и глупо хихикают на камеру.