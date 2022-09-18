"Осторожно, можно вырвать": Гордон поделился тошнотной рашисткой песней про "двух сестер"

Дмитрий Гордон / instagram.com/gordondmytro

Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал странную песню.

На своей странице в Instagram, он выложил видео, где некая барышня в венке цвета российского триколора, воет песню о двух сестрах, подразумевая Россию, которая убивает украинцев и Украину.

"Осторожно, можно вырвать", - подписал отвратительное видео Гордон.

В тексте песни есть слова, что Украина хотела стать вольной, а стала "пленницей". И что Украина "отреклась от родных и близких", видимо имея ввиду Россию, которая по-родному и близкому обстреливает украинские города и устраивает геноцид украинского народа, оставляя после себя братские могилы по 500 человек.

Напомним, ранее в Instagram-сторис Гордона появился коллаж: на нем в образе святого (вероятно, канонизированного князя Киевской Руси Владимира Мономаха) но с красный клоунским носом изображен Дмитрий Медведев - заместитель главы Совета Безопасности РФ и бывший российский президент, известный не только своим скудоумием, но и странными запутанными речами. Они становятся предметом шуток даже в России, где президенту привыкли бездумно заглядывать в рот.

"Святой Димитрий - помогает при отсутствии денег, дает силы держаться", - гласит разъяснение к "иконе", которой рашистские пропагандисты, похоже, приучают жителей РФ жить в грязи и нищете, и радоваться этому.

"Денег нет, но вы держитесь" - фраза, которая стала интернет-мемом. Это адаптированная цитата Медведева, которой он ответил на жалобы крымских пенсионеров о мизерной пенсии. Стала крылатой; является красочной характеристикой политики Кремля.

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