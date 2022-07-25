"Вызовите экзорциста": Гордон высмеял беззубую россиянку с колбасой, воспевающую Россию

Гордон / скриншот

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram высмеивает недалеких россиян, поддерживающих убийства мирных жителей Украины и захват ее территорий.

На этот раз героиней ролика ведущего стала жительница россии, подпевающая патриотической песне. При этом, она улыбалась во весь свой беззубый рот и поочередно откусывала от колбасы, которую держала в обоих руках.

При этом странная женщина кричит, посмотрите, какая богатая страна россия, видимо, имея ввиду наличие колбасы. "Поднимая россии знамя, это наша страна богатая", - гундосит "богачка".

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"Многие не понимают, за что россию так любит весь мир. Сейчас я вам открою страшную тайну", - написал Дмитрий Гордон.

Комментаторы тут же включились в процесс и буквально "завалили" видео: "Вызовите экзорциста", "Боже, яке кончене", "Она больная", - пишут они.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором изображен плакат с российской символикой, под эгидой которой россия убивает мирных украинских жителей и рушит украинские города, рядом с которым спит пьяный россиянин.

"Россиюшка", - подписал свое фото журналист.